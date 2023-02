PSG Mercato : Une offre lunaire fait douter Lionel Messi à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 14 février 2023 à 21:44

En fin de contrat le 30 juin prochain, Lionel Messi était d’accord pour poursuivre l’aventure avec le PSG. Mais un prétendant le ferait désormais douter.

À quelques heures du coup d'envoi du 8e de finale aller de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich, l’avenir de Lionel Messi avec le Paris Saint-Germain va encore parler. Si un accord de principe a été évoqué par le quotidien Le Parisien il y a quelques semaines, la dernière tendance serait un hésitement de la part du septuple Ballon d’Or et aucune décision officielle n'aurait encore été prise.

D’après Foot Mercato, le champion du monde 2022 envisagerait sérieusement de quitter le PSG et la Ligue 1 au terme de l’exercice 2022-2023, malgré un accord verbal pour une prolongation d’une année plus une seconde en option.

PSG Mercato : L’Arabie saoudite ne lâche pas Lionel Messi

Ce mardi, le journaliste Rudy Galetti croit savoir les raisons de ce doute qui est né dans l’esprit du protégé de Christophe Galtier depuis quelques jours. « Il n'abandonne pas pour Messi. Après la première offre rejetée, maintenant le club saoudien souhaite envoyer une nouvelle proposition augmentée. Évaluation interne de l'offre : en discussion, l'idée de doubler le salaire de Cristiano Ronaldo (environ 400/450 millions de dollars par saison) », a révélé le spécialiste mercato de Sky Sports sur son compte Twitter.

Le club saoudien d’Al-Hilal serait ainsi prêt à offrir un véritable pont d’or à Lionel Messi pour l’attirer dès cet été. À bientôt 36 ans et après avoir tout raflé en Europe et une Coupe du monde avec l’Argentine, la Pulga réfléchirait à l’idée d’aller prendre une retraite dorée en Arabie saoudite comme son grand rival Cristiano Ronaldo, qui a rejoint les rangs d’Al-Nassr cet hiver. Le partenaire de Neymar et Mbappé attendrait la fin de la double confrontation contre le Bayern Munich en Ligue des Champions afin de fixer son avenir.

Mais la donne pourrait toujours changer en faveur du Paris SG, puisque selon le journaliste Florent Torchut de L’Équipe, proche de l’ancien capitaine du Barça, la volonté du natif de Rosario serait toujours de prolonger avec le PSG. Une réunion serait même prévue avec la direction du club de la capitale française après le match de ce soir contre le Bayern Munich pour faire avancer les choses.