PSG Mercato : Une destination se dessine pour Neymar cet été

Publié par Jules le 16 février 2023 à 08:16

Au cœur des critiques depuis la défaite du PSG face au Bayern Munich en Ligue des Champions ce mardi, Neymar pourrait quitter le Paris SG.

Comme souvent quand les choses vont mal au PSG, ce sont les stars que l'on accuse, et notamment Neymar. Arrivé en 2017 en provenance du FC Barcelone contre près de 222 millions d'euros, le Brésilien avait été recruté par le Paris SG pour faire passer un nouveau cap au club francilien, avec l'objectif de remporter la Ligue des Champions. Presque 6 ans plus tard, force est de constater que les Parisiens n'ont toujours pas remporté la Coupe d'Europe, et que l'ancien joueur du Barça ne montre pas toujours le niveau que l'on attend de lui.

Jugé trop personnel dans le jeu lors du match contre le Bayern Munich, Neymar est annoncé sur le départ du côté du PSG. Alors que Lionel Messi semble, lui aussi, se rapprocher d'un départ, c'est peut-être la fin de l'ère des stars qui se profile dans le club de la capitale. Depuis plusieurs jours, la tendance semble être à un départ de l'international brésilien, qui va cependant devoir trouver un club capable de l'accueillir malgré les indemnités de transfert importantes et son gros salaire.

PSG Mercato : Chelsea se positionne pour Neymar

Comme le révèle Le Parisien, Neymar aurait déjà une touche, à plusieurs mois de l'ouverture du mercato estival. Le quotidien francilien affirme que le club anglais de Chelsea aimerait faire venir le Brésilien à Londres lors de la prochaine fenêtre des transferts. Plus que cela, des négociations auraient déjà débuté entre le PSG et les Blues, puisque Nasser Al-Khelaïfi aurait rencontré Todd Boehly, le propriétaire du club britannique, ce mardi à Paris.

Lors de cet entretien, le cas de Neymar et de son possible départ du PSG vers la Premier League aurait été évoqué par les deux hommes. De plus, Chelsea semble être un des rares clubs capables d'assumer le gros salaire que touche actuellement le Brésilien au Paris SG. En ce qui concerne le prix du transfert, le Paris Saint-Germain pourrait récupérer environ 60 millions d'euros, une somme qui ferait du bien aux finances parisiennes.