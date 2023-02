ASSE : Une légende de Saint-Etienne s'en prend aux dirigeants

Publié par Jules le 16 février 2023 à 10:46

Grand amoureux des Verts et légende de l' ASSE, Gérard Janvion s'est exprimé sur la situation actuelle du club, et s'en est pris aux dirigeants.

Depuis plusieurs saisons, l' ASSE traverse une période très compliquée qui s'est traduite par une descente en Ligue 2, et une première moitié de saison compromise avec un risque de relégation en National. Une situation désastreuse pour les Verts qui n'a pas manqué d'interpeller Gérard Janvion, légende du club, qui a porté le maillot de l'AS Saint-Etienne lors de la grande époque dans les années 1970. Le défenseur martiniquais a notamment remporté le championnat de France à 4 reprises avec Sainté, et a également participé à la finale tragique de Coupe d'Europe en 1976, face au Bayern.

Dans un entretien accordé à But! Sainté, l'ancien international français (40 sélections) est revenu sur la situation de l' ASSE. "Je suis vraiment très attristé lorsque je vois l’état actuel de mon club de cœur. Désormais, je ne regarde pas tous les matches, loin de là, mais je me tiens informé régulièrement des résultats. Et comme ils sont catastrophiques..." À chaque constat, sa solution, et l'ancien défenseur a déjà trouvé les coupables.

ASSE : Gérard Janvion charge les dirigeants de Saint-Etienne

Pour Gérard Janvion, la faute est clairement celle des deux dirigeants de l' ASSE. "Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, s'ils se respectent, s'ils aiment autant ce club comme ils le disent, qu’ils partent. Et définitivement. La décadence qui règne désormais à l'ASSE n’est pas arrivée du jour au lendemain à ce que je sache. Elle s’est enracinée depuis une dizaine d’années. Aujourd’hui, on assiste tous, impuissants, au déclin ! Il nous faut un dirigeant à la hauteur, qui investisse et qui aime Saint-Etienne."

Malgré la légère amélioration des performances de l'AS Saint-Etienne, le Martiniquais ne se laisse pas duper et demande, encore et toujours, la démission des deux présidents de l' ASSE. À voir si l'appel de Gérard Janvion sera entendu en haut lieu, et donnera suite à des décisions au sein du club stéphanois.