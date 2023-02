ASSE : Saint-Etienne respire et reçoit plusieurs récompenses

Publié par ALEXIS le 15 février 2023 à 14:02

L’ ASSE est sortie de la zone de relégation grâce à deux victoires. Le club est également récompensé pour ses performances ces dernières semaines.

L’ ASSE n’est plus dans la zone rouge mais bien 16e de Ligue 2. Les Verts ne sont plus relégables, après leurs victoires face à Annecy (3-2) et Dijon (2-0). L’AS Saint-Etienne cherche désormais à s'éloigner de la zone dangereuse. Elle va tenter de le faire lundi, lors du déplacement à Nîmes, dans le cadre de la 24e journée du championnat.

Un déplacement que le capitaine Anthony Briançon et ses coéquipiers préparent activement à l’Etrat, depuis mardi. Malheureusement, Laurent Batlles ne pourra pas compter sur son buteur, Gaëtan Charbonnier (34 ans). Ni pour le match de l’ ASSE contre les Crocodiles dans le Gard, ni pour le reste de la saison. Blessé au genou, il est forfait pour plusieurs mois.

ASSE : Saint-Etienne récompensée individuellement et collectivement

Le malheureux attaquant a été sacré meilleur joueur du mois de janvier, mardi, et récompensé du Trophée UNFP. Et ce n'est pas la seule consolation pour le joker des Verts. Il est également impliqué dans la plus belle action collective en décembre et janvier. En effet, l’ ASSE a été désignée comme étant l'équipe qui a réalisé la plus belle action collective des mois de décembre et janvier.

« Niels Nkounkou, Jean-Philippe Krasso, Victor Lobry et surtout Gaëtan Charbonnier... Ils sont quatre Verts à être impliqués sur la plus belle action collective du mois de janvier. Un but inscrit face à Sochaux, plébiscité par les fans de Ligue 2 BKT », s’est réjoui le club stéphanois.

Pour rappel, c’est la deuxième fois que l' ASSE remporte ce trophée cette saison. En août, les Verts avaient été récompensés pour l'un des 4 buts inscrits par Jean-Philippe Krasso face à Bastia (5-0).