RC Strasbourg : Une bonne nouvelle arrive avant Angers SCO

Publié par Jules le 16 février 2023 à 14:00

Ce week-end, le RC Strasbourg va jouer un match essentiel contre Angers SCO dans le cadre de l'opération maintien lancé par Frédéric Antonetti.

Ces derniers jours, le RC Strasbourg a connu de gros bouleversements en interne. En effet, le RCSA a validé l'arrivée de Frédéric Antonetti au poste d'entraîneur pour la fin de saison, avec pour mission de garder le club en Ligue 1 à l'issue de l'exercice 2022-2023. À peine arrivé à Strasbourg, l'ancien coach du FC Metz va devoir s'imposer face à Angers SCO pour sa première avec l'écurie alsacienne, sur la pelouse de la Meinau, samedi à 18h.

Cette rencontre pourrait s'avérer décisive dans la lutte pour le maintien. En effet, le RC Strasbourg est 17e de Ligue 1, alors que le SCO est lanterne rouge depuis plusieurs journées déjà. En cas de défaite ce samedi, le RCSA verrait son adversaire se rapprocher dangereusement, et n'être qu'à cinq petits points. Dans ce contexte, la victoire est impérative pour les hommes de Frédéric Antonetti, qui pourront compter sur un renfort de taille pour cette rencontre importante.

RC Strasbourg : Lebo Mothiba de retour contre Angers SCO ?

Absent contre le LOSC la semaine passée, Lebo Mothiba pourrait déjà faire son retour dès ce week-end. En effet, l'attaquant sud-africain du RC Strasbourg devrait être remis à temps pour la rencontre contre Angers SCO, comme l'explique Dernières Nouvelles d'Alsace. À moins d'une surprise de dernière minute, le buteur strasbourgeois sera bien présent lors de la prochaine journée de Ligue 1.

Une excellente nouvelle pour le RCSA qui ne compte pas beaucoup d'attaquants dans ses rangs. Depuis le départ de Ludovic Ajorque en Allemagne, l'arsenal offensif strasbourgeois est fortement diminué, et le club alsacien ne peut compter que sur trois joueurs devant. Kevin Gameiro, Habib Diallo et Lebo Mothiba doivent se succéder au RC Strasbourg, et chaque pépin physique rend la chose plus complexe.