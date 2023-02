ASSE : Avant Nîmes, des joueurs manquent à l'appel à Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 16 février 2023 à 15:16

À quatre jours du match contre Nîmes, la situation de trois blessés de l’ ASSE ne s’améliore pas, selon le site Evect, ce jeudi.

L’ ASSE ne jouera pas ce week-end. Et pour cause, son match de la 24e journée de Ligue 2 est programmé le lundi 20 février à 20h45. Les Stéphanois se déplacent à Nîmes à cette occasion et seront soutenus par environ 400 supporters dans le parcage visiteurs du stade des Antonins. Sortie de la zone rouge de relégation, l’AS Saint-Etienne, désormais 16e, a à coeur de poursuivre sa remontée au classement. Pour ce faire, elle doit prendre trois points face à Nîmes dans quatre jours.

Cependant, ce match s’annonce mal pour les Verts. Ils ne sont toujours pas certains d’être au complet dans le Gard. En effet, les joueurs absents à l’entraînement collectif de l’ ASSE depuis mardi n’ont toujours pas fait leur retour dans le groupe de Laurent Batlles, selon les informations d’Evect.

ASSE : Cafaro, Bamba et Moueffek n'ont pas repris

Souffrant d’une douleur à la cheville, Mathieu Cafaro a été ménagé. Mais quoiqu’il arrive, il est forfait pour affronter les Crocos, en raison d’un cumul de cartons jaunes. En plus du milieu offensif, Kader Bamba et Aïmen Moueffek sont toujours blessés et ne sont pas revenus à l'entraînement, à en croire le média spécialisé.

L'ailier prêté par le FC Nantes à l’ ASSE cet hiver traîne une douleur à la cuisse depuis le match contre Sochaux, fin janvier. Quant au milieu de terrain formé à l’académie des Verts, il a été touché aux ischio-jambiers contre Dijon, samedi. « Il faudra encore attendre avant de le revoir de Kader Bamba. Aïmen Moueffek doit encore passer des examens demain (vendredi) pour déterminer la gravité exacte de sa blessure. Le milieu de terrain des Verts ne devrait pas pouvoir tenir sa place pour le déplacement à Nîmes », d'après la source.

Deux autres joueurs touchés ont été ménagés lors de la séance d’entraînement de mercredi. Il s’agit de Thomas Monconduit (dos) et Ibrahima Wadji, mais leur participation au match de lundi n'est pas remise en cause, à en croire le staff de l’ ASSE. Quant au capitaine Anthony Briançon, son retour se passe sans souci, après sa grosse entaille au pied face à Sochaux, il y a 19 jours.