PSG Mercato : Le retour d'un attaquant se précise au Paris SG

Publié par Jules le 17 février 2023 à 09:56

Alors que le PSG est passé à côté de plusieurs arrivées cet hiver, notamment celle d'Hakim Ziyech, le Paris SG pourrait bientôt récupérer un attaquant.

Battu par le Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (0-1), le PSG va devoir assurer lors du match retour pour valider leur ticket pour les quarts de finale. En effet, c'est désormais le Paris Saint-Germain qui a la pression dans cette double-confrontation, et qui doit s'imposer lors du match retour pour effacer la défaite subie par le Paris SG à domicile ce mardi. En parallèle de cela, le club de la capitale prépare l'avenir, à commencer par la saison prochaine.

Depuis le mercato hivernal, le PSG semble manquer de profondeur de banc, notamment en attaque. Le départ de Pablo Sarabia a privé les Parisiens d'une possibilité supplémentaire, ce qui pourrait manquer au Paris SG dans les prochains mois. Le Paris Saint-Germain, qui regrette le départ de l'attaquant espagnol, ne devrait pas reproduire les mêmes erreurs, et pourrait tenter de conserver Mauro Icardi, qui va revenir de son prêt à Galatasaray dans quelques mois.

PSG Mercato : Et si Mauro Icardi restait au Paris SG cet été ?

Prêté au Galatasaray par le PSG depuis le dernier mercato estival, Mauro Icardi réalise une belle saison en Turquie. En 12 rencontres de championnat, l'international argentin (8 sélections) a déjà inscrit 9 buts, et délivré 6 passes décisives avec sa nouvelle équipe. Un bilan qui va pousser le Galatasaray à essayer de conserver l'attaquant qui appartient au Paris Saint-Germain, comme le rapporte le média turc Fotomac récemment.

Cependant, rien n'est encore fait pour Mauro Icardi, dont le prêt en Turquie se termine en juin prochain. En effet, le PSG pourrait tenter de bloquer le joueur à la fin de la saison, d'autant plus que l'avenir de Lionel Messi et de Neymar est incertain au Paris Saint-Germain. En plus de cela, les finances du Galatasaray pourraient être trop légères pour assumer le prix d'un transfert de l'attaquant argentin, mais aussi son salaire s'il restait en Turquie.