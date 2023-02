ASSE : Un ancien défenseur des Verts s'en prend à Roland Romeyer

Publié par Jules le 17 février 2023 à 10:56

Alors que l' ASSE connaît une période compliquée cette saison, les deux dirigeants du club sont dans l'œil du cyclone depuis plusieurs mois.

Relégué en Ligue 2 à l'issue de l'exercice 2021-2022, l' ASSE est désormais dans les bas-fonds de la Ligue 2 et va lutter pour son maintien en deuxième division dans les prochains mois. Une situation terrible pour l'AS Saint-Etienne, ce qui pousse les supporters stéphanois à trouver des coupables. Depuis plusieurs mois, les dirigeants du club, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, sont au cœur des critiques et sont considérés comme responsables de cette situation au sein du club forézien.

En plus des supporters, plusieurs anciens joueurs de l' ASSE s'en prennent désormais aux deux dirigeants du club. Récemment, Gérard Janvion, légende du club, a fustigé les propriétaires du club stéphanois, mais ce n'est pas le seul ancien de l' ASSE qui dénonce la gestion calamiteuse du club. Et pour cause, dans une interview donnée à But ! Sainté, Moustapha Bayal Sall, a vidé sur son sac, et a notamment dénoncé le comportement de Roland Romeyer à son égard.

ASSE : Moustapha Bayal Sall l'a mauvaise contre Roland Romeyer

Passé par l' ASSE entre 2012 et 2016, Moustapha Bayal Sall a laissé un bon souvenir aux supporters stéphanois. Rentré au Sénégal, le solide défenseur central à monter son académie et tente de développer des jeunes joueurs dans son pays natal. L'ancien stéphanois, qui supporte toujours l'AS Saint-Etienne surveille les lacunes du club et aimerait pouvoir apporter des réponses avec quelques joueurs de son académie. "Je peux vous garantir que si j'amène un joueur, le club ne sera pas déçu", affirme l'ancien international sénégalais (29 sélections).

Dans cette interview, Moustapha Bayal Sall est également revenu sur une promesse non-tenue par Roland Romeyer dans le cadre d'une coopération avec l' ASSE. "Il m'avait dit qu'il aimerait ouvrir une académie au Sénégal, qu'il souhaitait s'appuyer sur moi, mais il en a créé une sans moi, avec les Espoirs de Guediawaye. J'ai trouvé que c'était un manque de respect. [...] Ça m'a déçu. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie." Une déclaration dont se serait bien passé le dirigeant de l'AS Saint-Etienne, déjà au cœur des critiques à Sainté.