Stade Rennais : Genesio en dit plus sur la mise à l'écart de Theate

Publié par Enzo Vidy le 20 février 2023 à 20:24

Alors qu'Arthur Theate était encore sur le banc du Stade Rennais dimanche, Bruno Genesio en dit plus sur la mise à l'écart de son défenseur.

C'est un moment assez difficile que vit Arthur Theate au Stade Rennais. Après son calvaire vécu à Toulouse le 12 février dernier où le SRFC s'est incliné 3-1, le défenseur belge est condamné au banc de touche depuis cette rencontre. Jeudi dernier à Varsovie, à l'occasion du barrage aller de la Ligue Europa face au Shakhtar Donetsk gagné 2-1 par les Ukrainiens, c'est le jeune Jeanuël Belocian qui a été préféré à Arthur Theate en défense centrale.

Après la rencontre à Varsovie, Bruno Genesio avait exclu l'hypothèse de la sanction, indiquant qu'il voulait du changement et de la jeunesse dans son équipe de départ. Mais dimanche, pour la réception du Clermont Foot au Roazhon Park, la présence d'Arthur Theate sur le banc a suscité de nouvelles interrogations, d'autant plus qu'hormis son match à Toulouse, il était très nettement à la hauteur lors de ses dernières apparitions.

À l'issue de la victoire du Stade Rennais 2-0 face au CF63 dimanche après-midi, Bruno Genesio a été interrogé sur la situation de son jeune défenseur belge.

Stade Rennais : Bruno Genesio évoque le cas Arthur Theate

S'il était évidemment satisfait de la victoire du Stade Rennais face à Clermont, Bruno Genesio n'a pas uniquement parlé de cette rencontre en conférence de presse. Le coach rennais est notamment revenu sur le cas Arthur Theate, qui commence à interpeller de nombreux observateurs du Stade Rennais.

"Un joueur qui sort du onze ne peut pas être satisfait. Ce que j’attends c’est de l’action, une réaction .J’ai la chance d’avoir un groupe qui ne subit pas. Ça fait partie dans une saison et une carrière des moments qu’on doit bien traverser, et on doit surmonter ça." Un message clair qui signifie que la sortie d'Arthur Theate du onze titulaire depuis deux matchs n'est pas vraiment un hasard.