Publié par Enzo Vidy le 21 février 2023 à 11:45

Auteur de très bonnes prestations ces dernières semaines avec le maillot de l'OGC Nice, un taulier du Gym lance un appel à Didier Deschamps.

Dans un premier temps prêté par le FC Barcelone le 1er février 2021 jusqu'à la fin de la saison, Jean-Clair Todibo a tout de suite convaincu les dirigeants de l'OGC Nice qui ont pris la décision de lever l'option d'achat de 8,5 millions d'euros au Barça quelques mois plus tard. Derrière, le jeune défenseur central s'impose comme un véritable taulier de la défense niçoise aux côtés de Dante en disputant 40 matchs toutes compétitions confondues lors de sa première saison pleine sur la Côte d'Azur.

Cette année, Jean-Clair Todibone cesse d'impressionner à l'OGC Nice, et le joueur de 23 ans est clairement devenu un élément incontournable de son équipe. Avec déjà 30 rencontres disputées, il est en passe de pulvériser son record de matchs joués sur une saison tous clubs confondus. Désormais, le défenseur de l'OGC Nice ne se cache plus de penser à l'Equipe de France, et en fait un objectif personnel.

OGC Nice : Jean-Clair Todibo estime qu'il a ses chances de rejoindre les Bleus

Dans un entretien accordé à Canal +, Jean-Clair Todibo a évoqué son avenir en Equipe de France, et estime qu'il a ses chances de rejoindre les Bleus dans les semaines à venir. "Si on parle en termes de logique, on pourrait dire oui ! Si aujourd’hui, j’ai les mêmes prestations là à Barcelone par exemple, je pense peut-être que l’appel ce serait fait plutôt ou aurait déjà été fait. Mais je suis un joueur de Nice et on parle de moi quand même en Équipe de France, et ça c’est déjà une très belle chose."

Néanmoins, le jeune défenseur central du Gym ne veut pas se focaliser essentiellement sur son avenir avec les Bleus. "Une obsession ? Non ! J’ai pour objectif d’aller en Équipe de France même si porter le maillot des Bleus est un rêve d’enfant. Je n’en fais pas forcément une obsession parce que ça me rendrait moins bon." Reste à savoir si Didier Deschamps fera appel au joueur de l'OGC Nice lors de sa prochaine liste le 16 mars prochain.