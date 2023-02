Montpellier HSC : Benjamin Lecomte livre la clé du succès pour le MHSC

Publié par Jules le 22 février 2023 à 03:03

De retour au Montpellier HSC depuis cet hiver, Benjamin Lecomte veut porter son équipe, et réalise des performances plutôt intéressantes avec le MHSC.

Arrivé au Montpellier HSC pour pallier le départ de Jonas Omlin au Borussia Monchengladbach, Benjamin Lecomte réalise un retour plutôt satisfaisant avec le MHSC. Ce week-end, alors que les Montpelliérains affrontaient l'ESTAC dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1, le portier du club de l'Hérault a fait le nécessaire pour garder sa cage inviolée, et permettre à son équipe de s'imposer sur la plus petite des marges au Stade de l'Aube.

Une victoire qui fait beaucoup de bien au Montpellier HSC sur le plan comptable. Grâce à ce court succès sur la pelouse de l'ESTAC, les hommes de Michel Der Zakarian font un pas de plus vers le maintien, et prennent de l'avance sur la zone rouge, qui est désormais à 7 points du MHSC. Après le match, Benjamin Lecomte s'est exprimé sur cette solidité retrouvée, et à livré la clé du succès du club montpelliérain, qui vient d'enchaîner 2 victoires consécutives en Ligue 1.

Montpellier HSC : Benjamin Lecomte veut tout miser sur la défense

Pour le portier du Montpellier HSC, la défense est le point central dans ce renouveau du MHSC en seconde partie de saison. "Je suis vraiment fier de l’équipe parce qu’on a montré une belle solidité, une belle solidarité et le but vient nous soulager en fin de match, explique Benjamin Lecomte. On travaille beaucoup sur ce domaine défensif pour être tous ensemble. Cela fait plusieurs matchs où l’on arrive à faire de belles prestations et a enchaîné les clean-sheets. C’est positif pour tout le monde. Plus on maintiendra ces matchs sans encaisser de buts, plus on aura de points."

Avec deux victoires sans encaisser de but, le Montpellier HSC semble avoir retrouvé sa solidité défensive sous les ordres de Michel Der Zakarian. En attaque, Elye Wahi, qui devrait recevrait plusieurs offres, va, quant à lui, tenter de poursuivre sa belle saison avec le MHSC.