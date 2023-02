ASSE : Les dirigeants de Saint-Etienne convoqués avant Pau

Publié par ALEXIS le 22 février 2023 à 13:38

Roland Romeyer, président de l’ ASSE, a rendez-vous avec le nouveau préfet de la Loire, ce mercredi, avant Pau. Les supporters ne sont pas en reste.

L’ ASSE reçoit Pau FC au stade Geoffroy-Guichard, samedi à 19h, lors de la 25e journée de Ligue 2. Un match dans lequel plus de 16 000 supporters stéphanois sont déjà mobilisés. Evect, le site regroupant une communauté de fans de l’AS Saint-Etienne, annonce une affluence record dans le Chaudron face à l’équipe des Pyrénées-Atlantiques. Depuis que l’équipe de Laurent Batlles enchaîne les victoires (trois succès de suite), cela suscite l’engouement chez les supporters.

Informé de la forte mobilisation du peuple vert lors du match de l’ ASSE contre Pau FC, le nouveau préfet de la Loire a pris rendez-vous avec Roland Romeyer, co-propriétaire du club ligérien, et Jean-François Soucasse, président exécutif, ce mercredi à 15h00. Dans des propos confiés à France Bleu Saint-Étienne Loire, Alexandre Rochatte précise le but de la rencontre avec les deux dirigeants stéphanois.

« Je vais évoquer le club, la situation qui est celle d'aujourd'hui et l'avenir. Il y a un sujet qui m'intéresse énormément, c'est celui de l'ordre public autour du stade. J'ai entendu qu'il y aurait beaucoup de monde samedi, j'en suis très content, mais il faut qu'ensuite les gens puissent sortir du stade en sécurité », a-t-il indiqué, tout en annonçant sa présence à Geoffroy-Guichard, samedi, « si tout se passe bien ».

ASSE : Le nouveau préfet va aussi rencontrer les supporters de Saint-Etienne

La nouvelle autorité ligérienne a également prévu de rencontrer les supporters de l’ ASSE, qui ont souvent eu des relations difficiles avec la préfecture. Des échanges avec les responsables des groupes de fans des Verts sont annoncés.

« Je verrais s’il y a des interlocuteurs avec qui je peux parler. C'est ça l'objectif, ce n'est pas juste rencontrer pour rencontrer. L'objectif c'est de parler et de pouvoir mettre en place un certain nombre de procédures qui sont utiles et indispensables. Donc si c'est nécessaire, je les rencontrerais », a expliqué le préfet de la Loire, Alexandre Rochatte, tout en restant ferme au sujet des restrictions touchant les déplacements de supporters.

« Cela dépend de la façon de se comporter des supporters. Si les supporters sont sur une ligne où ils sont là pour regarder du football et supporter leur équipe, il n'y a pas de difficulté. Si on est là pour autre chose, évidemment, on est obligé de restreindre », a-t-il prévenu.