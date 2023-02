PSG : Avant Marseille, un engouement incroyable se précise à Paris

Publié par Enzo Vidy le 22 février 2023 à 12:38

Alors que le PSG va se déplacer au Vélodrome dimanche prochain, un engouement incroyable se précise à Paris avant Marseille.

Après la récente défaite à Marseille en Coupe de France le 8 février dernier, associé aux différentes déconvenues survenues en Ligue 1 et en Ligue des Champions avec la défaite face au Bayern la semaine dernière, le PSG va se déplacer au Vélodrome avec une grosse pression sur les épaules.

Si la récente victoire face au LOSC dimanche dernier au Parc des Princes (4-3) a permis de faire redescendre la pression, cela n'a clairement pas suffi à rassurer les supporters, qui attendent une vraie réaction de leur équipe. Face à l' OM dimanche prochain, l'enjeu est immense, car une défaite permettrait au rival marseillais de revenir à seulement deux points du PSG au classement.

Deux jours avant ce Classico qui s'annonce bouillant, le PSG organise une séance d'entraînement d'une heure, ouvert au public. Pour y accéder, il faudra débourser une somme comprise entre 5 et 15 euros, mais l'initiative semble avoir nettement conquis le cœur des supporters du PSG.

PSG : 25 000 billets déja vendus pour l'entraînement de vendredi

Cela faisait pas moins de 11 ans que le club n'avait pas pris l'initiative d'ouvrir une séance d'entraînement à son public. Vendredi prochain, les supporters du PSG pourront assister à l'une des dernières répétitions avant le choc au sommet face à Marseille dimanche soir. Et selon les informations révélées par RMC Sport, les fans du Paris SG seront nombreux à venir observer la préparation de leur équipe pour ce grand rendez-vous de Ligue 1.

En effet, environ 25 000 billets ont d'ores et déjà trouvé preneur à l'heure actuelle, et la billetterie en ligne du PSG serait encore prise d'assaut comme l'indique la source. Cet entraînement aura lieu vendredi au Parc des Princes de 17h30 à 18h30, et devrait permettre aux ultras de motiver leurs joueurs avant que ces derniers ne prennent la direction de Marseille.