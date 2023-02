ASSE : Krasso dévoile ses objectifs avec Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 23 février 2023 à 00:17

Jean-Philippe Krasso a annoncé la couleur sur la fin de saison de l’ ASSE. Il s’est fixé deux objectifs principaux avec Saint-Etienne.

Meilleur buteur de l’ ASSE et de la Ligue 2, Jean-Philippe Krasso se montre très ambitieux dans la dernière ligne droite de la saison. Avant le match de la 25e journée contre Pau FC, samedi, il s’est lâché sur ses objectifs pour cette fin d’exercice 2023. Sur le plan individuel, il veut être plus décisif. En effet, l’avant-centre de l’AS Saint-Etienne souhaite marquer un maximum de buts pour permettre à l’équipe de prendre des points dans la lutte pour le maintien.

« Dans la tête, je suis un peu plus tueur. Je sais que je vais me procurer une ou deux occasions par match. Du coup, il faut les mettre, marquer ou de faire marquer », a-t-il indiqué dans Le Télégramme.

Auteur de 11 buts et 7 passes décisives en 21 matches joués en championnat avec l' ASSE cette saison, Jean-Philippe Krasso veut finir en tête du classement des meilleurs buteurs et passeurs de la Ligue 2. « J’espère être bien placé dans le classement des buteurs et des passeurs. Si possible, finir meilleur buteur ou meilleur passeur, ou les deux si on me donne la possibilité », a-t-il déclaré.

ASSE : Krasso se concentre sur le maintien de Saint-Etienne

Mais avant ses statistiques personnelles, qu’il a l’intention d’améliorer lors des 14 dernières journées de la saison, le buteur ivoirien pense en priorité au maintien de l’ ASSE en Ligue 2. « Il faut finir le travail. Arriver à maintenir le club, c’est clair ! On a mis le club en difficulté, c’est à nous de le relever. Je suis concentré sur le maintien […], le collectif dans un premier temps. »

Notons qu’en l’absence de Gaëtan Charbonnier, opéré du genou, avant-centre recruté cet hiver, Jean-Philippe Krasso a désormais plus de responsabilités au sein de l’équipe stéphanoise. Laurent Batlles lui avait justement confié le brassard de capitaine en l'absence d'Anthony Briançon.