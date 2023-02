OL : Le cas Corentin Tolisso inquiète à l'Olympique Lyonnais

Publié par Jules le 22 février 2023 à 22:47

De retour à l' OL depuis cet été, Corentin Tolisso retrouve enfin du temps de jeu à Lyon, ce qu'il n'avait plus durant son passage au Bayern Munich.

Recruté par l' OL durant le dernier mercato estival, Corentin Tolisso doit incarner l'ADN OL, tout comme son coéquipier Alexandre Lacazette, qui revient tout juste de blessure. En effet, le natif de Tarare, dans le Rhône, a été formé à l'Olympique Lyonnais avant de s'envoler pour le Bayern Munich en 2017 contre plus de 40 millions d'euros. Le milieu de terrain, qui n'avait plus de temps de jeu en Bavière, est finalement revenu dans son club formateur dans le cadre d'un transfert libre, et retrouve, petit à petit, sa forme physique.

Cette saison, Corentin Tolisso a déjà dépassé les 1 000 minutes de jeu en championnat avec l' OL, ce qui n'était plus arrivé depuis la saison 2017-2018, sa toute première avec le Bayern Munich. Un temps de jeu revu à la hausse pour le milieu de terrain de 28 ans, qui doit se réhabituer à être un titulaire indiscutable au sein de son club, ce qu'il n'était plus du tout en Allemagne. Néanmoins, ce nouveau statut peut être problématique, car son corps n'est plus habitué à cette intensité.

OL : Corentin Tolisso est encore un peu juste physiquement

Sorti face à l'AJ Auxerre au bout de 66 minutes, ce week-end, Corentin Tolisso a eu un "coup de fatigue", comme le rapporte Le Progrès ce mercredi. En effet, le joueur n'est plus habitué à enchaîner les minutes, et cela se ressent sur son état de forme et sa récupération après les matchs. Comme l'a révélé Franck Passi, qui remplaçait Laurent Blanc lors du dernier match de l' OL, cette sortie n'était pas prévue à l'avance par le staff lyonnais.

Depuis le début de saison, Corentin Tolisso termine très rarement ses matchs avec l' OL. En effet, le milieu de terrain est très souvent remplacé, ce qui se traduit par une statistique très parlante. En effet, le joueur formé à l'Olympique Lyonnais n'a plus enchaîné trois matches à 90 minutes depuis 2019, avec le Bayern Munich.