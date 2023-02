AS Monaco : Un retour en attaque, la compo de l'ASM face au Bayer

Publié par Enzo Vidy le 23 février 2023 à 12:20

Après avoir battu le Bayer Leverkusen au match aller, l'AS Monaco va tenter de valider son billet ce jeudi soir, et enregistre un retour en attaque.

L'AS Monaco doit confirmer ce jeudi soir devant son public à Louis-II. Au match aller en Allemagne, les hommes de Philippe Clement se sont imposés dans les dernières minutes grâce à une frappe magnifique d'Axel Disasi. Le plus dur a donc été fait par les Monégasques, mais attention toutefois à ne pas prendre ce match à la légère, d'autant plus qu'une défaite par un seul but d'écart obligerait l'AS Monaco à filer en prolongation.

Ce week-end en Ligue 1, l'ASM a parfaitement préparé son rendez-vous européen en s'imposant 2-1 à Brest, et reste sur une très belle série de 5 victoires consécutives toutes compétitions confondues.

AS Monaco : Plusieurs retours dans le groupe de l'ASM

Confronté à de nombreuses blessures ces dernières semaines, l'AS Monaco voit son infirmerie se vider petit à petit. Pour cette rencontre décisive ce jeudi soir face au Bayer Leverkusen, Philippe Clement enregistre plusieurs retours dans son groupe, dont celui de Ruben Aguilar en défense, ou encore celui de Kevin Volland pour renforcer l'attaque monégasque.

En ce qui concerne la composition d'équipe qui sera alignée ce soir, Wissam Ben Yedder devrait à nouveau démarrer la rencontre sur le banc, laissant Breel Embolo et Eliesse Ben Seghir occuper le front de l'attaque. En ce qui concerne la défense, aucun changement ne devrait avoir lieu par rapport au match de dimanche dernier à Brest. Au milieu, Mohamed Camara est pressenti pour faire son retour dans le onze de départ.

La compo probable de l'AS Monaco face au Bayer Leverkusen :

Gardien : A. Nubel

Défenseurs : C. Matsima, A. Disasi, M. Sarr, C. Henrique

Milieux de terrain : K. Diatta, Y. Fofana, M. Camara, A. Golovin

Attaquants : B. Embolo, S. Ben Seghir