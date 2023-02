OL Mercato : Blanc pointe encore le marché hivernal de Lyon

Publié par ALEXIS le 24 février 2023 à 02:37

Laurent Blanc est revenu sur le mercato de l’ OL, ce jeudi, en marge de la conférence de presse relative au match contre Angers SCO, samedi (17h).

L’ OL a rendez-vous en Anjou pour y affronter Angers SCO, lors de la 25e journée de Ligue 1. Un match que Laurent Blanc prépare avec son équipe depuis lundi, après son retour de maladie (pneumopathie). Pour cette rencontre, l’entraineur de l’Olympique Lionnais sera privé de quatre autres joueurs, en plus de Corentin Tolisso, souffrant d’une lésion au mollet gauche.

Victime d’une lésion de l'ischio jambier peu avant la mi-temps du match contre le RC Lens (2-1), Alexandre Lacazette a repris la course, mais sera trop court pour rejouer contre le SCO. Idem pour Jérôme Boateng, Houssem Aouar (grippé la semaine dernière) et Malo Gusto, tous insuffisamment préparés pour être disponibles, samedi.

Vu toutes ces absences, Laurent Blanc regrette le fait que les joueurs recruté par l' OL cet hiver n'étaient pas prêts à jouer. Il pointe du coup le marché de Bruno Cheyrou (responsable du recrutement). « Comme vous savez, on n’a pas fait ce qu’on voulait au mercato. Il faut l’accepter aussi », a-t-il martelé, dans des propos rapportés par Foot Mercato.

OL Mercato : Souci physique pour Jeffinho, Amin Sarr manque de rythme

En effet, l’Olympique Lyonnais a recruté trois joueurs cet hiver : Dejan Lovren (défenseur central), Jeffinho (ailier gauche brésilien) et Amin Sarr (avant-centre). Mais en dehors du premier qui s’est imposé dans le onze de départ de l’ OL, le deuxième est blessé et n'a pas encore joué le moindre match. Quant au troisième, il est confronté à un souci d’adaptation et d’intensité. Laurent Blanc l’a souligné en conférence de presse, à 48 heures du déplacement à Angers. « Jeffinho est apte à jouer, mais à mon avis pas un match entier. Il nous est arrivé blessé et pas à un niveau physique acceptable. »

Au sujet du jeune attaquant néerlandais, le coach des Gones estime que « son temps adaptation va être un peu long, car en termes de rythme, ça n’a rien à avoir (avec Heerenveen, son club d’origine) ». Amin Sarr (21 ans) a pris part à 4 matchs avec l’ OL en Ligue 1 et a été titulaire une fois, mais il n’a toujours pas trouvé le chemin du but. « S’il marque, ça l’aidera à avoir une adaptation », espère Laurent Blanc.