OL : Laurent Blanc se livre sur sa collaboration avec Sonny Anderson

Publié par ALEXIS le 24 février 2023 à 12:20

Nommé conseiller football de l’ OL, Sonny Anderson a un rôle bien défini. Dans sa réaction, Laurent Blanc fait une mise au point sur leur collaboration.

L’ OL a un nouveau conseiller football, en la personne de Sonny Anderson. Il a été présenté en conférence de presse, jeudi, aux côtés de Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot. Le président de l’Olympique Lyonnais a donné plein pouvoir au Brésilien, qui garde ses fonctions de consultant chez BeIn Sports et de conseiller sportif au club de Lyon-La Duchère (National 2).

« On souhaite qu’il nous accompagne dans la stratégie. Il n’y aura pas de contrainte. On va beaucoup écouter Sonny. Il aura une liberté totale. Il n’y a aucune ambiguïté avec Vincent Ponsot ((Directeur du Football) et Bruno Cheyrou (responsable du recrutement), c’est une équipe », a précisé Jean-Michel Aulas.

L’ancienne gloire de l’ OL a également donné des assurances sur sa cohabitation avec ses nouveaux collaborateurs. Il a même déjà échangé avec l’entraîneur de Lyon. « Je suis là pour conseiller sur l’évolution des équipes […]. J’ai déjà discuté avec Laurent Blanc et les choses sont claires entre lui et moi », a-t-il confié, tout en se montrant ferme : « Si je vois des choses qui se passent, je peux alerter pour anticiper. J’aurais la totale liberté pour dire ce qui ne va pas. Je n’ai pas d’appréhension. »

OL : « Il faut qu’il y ait un échange intelligent », confie Laurent Blanc

Réagissant à la nomination de Sonny Anderson à Lyon, Laurent Blanc a assuré qu’il n’a aucun problème avec son rôle au sein de l’organigramme du club. « Je connais bien Sonny Anderson, toutes les personnes qui peuvent nous aider à remettre le club où il doit être c’est une bonne chose », a-t-il déclaré. Mais le coach lyonnais attend de voir comment ça va se faire concrètement.

« Il faudra voir avec le temps comment ça se passe. Il faut faire de bonnes analyses et surtout des bonnes stratégies. Sonny peut aider le président à prendre les bonnes décisions. S’il a un conseil à donner à Jeffinho ou à Thiago Mendes (ses compatriotes, ndlr), il n’y a aucun souci. Il faut qu’il y ait un échange intelligent et ne pas raisonner d’une manière égoïste. On a tous des égos, mais il faut le mettre dans sa poche, l’ OL est plus important que ça », a réagi Laurent Blanc.