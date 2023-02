FC Nantes Mercato : Après la Juve, Blas jette le doute sur son avenir

Publié par Jules le 24 février 2023 à 15:59

Arrivé au FC Nantes en 2019 en provenance de Guingamp, Ludovic Blas est l'un des gros points d'interrogation des Canaris pour les prochaines saisons.

Cela fait déjà plusieurs mois que l'avenir de Ludovic Blas pose question au FC Nantes. L'été dernier, le milieu offensif du FCN était tout proche de quitter son club actuel pour rejoindre le LOSC. Finalement, ce départ avait été empêché in extremis par les Canaris qui ne voyaient pas d'un bon œil le départ du joueur, tandis que les hommes d'Antoine Kombouaré disputaient une saison européenne, la première depuis quelque temps pour les Nantais.

Récemment, le match aller contre la Juventus a donné raison au FC Nantes, puisque c'est Ludovic Blas qui avait sonné la révolte et inscrit le but de l'égalisation. Depuis, les Canaris se sont fait sortir par le club italien et doivent se reconcentrer sur le championnat, où le FCN joue sa survie cette saison. Un dur retour à la réalité pour les hommes d'Antoine Kombouaré qui viennent de vivre deux soirées de folie en Ligue Europa, et qui vont devoir se replonger dans l'opération maintien en Ligue 1.

FC Nantes Mercato : Ludovic Blas veut encore goûter à l'Europe

Malgré la déception d'Antoine Kombouaré suite à la défaite concédée au match retour contre la Juve, Ludovic Blas garde, de son côté, un bon souvenir de sa première expérience européenne avec le FC Nantes. "On est bien rentré dans le match, mais c'est compliqué face à une grande équipe. Il ne faut pas oublier que c'est la Juve. On garde la tête haute car personne ne nous attendait ici. J'ai quand même pris du plaisir ce soir. Ce sont mes premiers matchs européens, et j'ai envie d'en jouer encore."

Une déclaration qui jette le doute sur l'avenir de Ludovic Blas au FC Nantes. Pour se qualifier en Coupe d'Europe la saison prochaine, les Canaris doivent réaliser l'exploit de gagner la Coupe de France une deuxième année consécutive, puisque le FCN est plutôt largué au classement de Ligue 1, et n'est pas vraiment un prétendant aux places européennes.