FC Nantes Mercato : Une pépite pour préparer l'après-Blas ?

Publié par Dylan le 25 février 2023 à 14:47

Alors que Ludovic Blas jette le trouble sur son avenir au FC Nantes, une pépite du club fait beaucoup parler d'elle dans les catégories de jeunes.

La déclaration n'est pas passée inaperçue vis-à-vis des supporters nantais. Le milieu offensif Ludovic Blas a encore semé le doute sur son futur au FCN, après l'élimination du club en Ligue Europa. Il s'est exprimé sur ce sujet avec des propos qui n'ont pas forcément choqué, mais qui auront eu le mérite d'alerter sur cet été. Convoité depuis plus d'un an en Ligue 1, notamment par l'OGC Nice, l'OM ou encore le LOSC, le joueur a peut-être envoyé un message à ses prétendants.

De son côté, le coach des Canaris Antoine Kombouaré préfère retenir la belle aventure en Coupe d'Europe : « Il faut garder le positif. On sait d'où on vient, ce qu'on a traversé, et nous retrouver ici à remplir le stade, avec un public qui nous remercie à la fin du match, il ne faut pas jeter ça à la poubelle, surtout pas » a-t-il déclaré à la suite de la défaite contre la Juventus (0-3), lors du 16ème de finale retour à la Beaujoire.

Le départ de Ludovic Blas déjà anticipé au FC Nantes ?

Si les doutes devraient désormais reprendre pour l'avenir de Ludovic Blas, la direction du FCN pourrait ne pas être inquiète. En effet, le club des Bords de l'Erdre couve de nombreux jeunes talentueux dont le milieu offensif Louis Leroux. Le média Foot National note que celui-ci gravit les échelons à la vitesse grand V. D'abord en U17 National, le joueur a été surclassé avec le groupe des U19 où il a notamment pris part à la Coupe Gambardella cette saison.

Pour Nelson Scout, correspondant pour Le Télégramme, Louis Leroux a les capacités pour devenir un futur grand au FC Nantes : « Avec le ballon, c’est très intelligent malgré son jeune âge. Ça va vite dans les enchaînements, ça veut toujours aller de l’avant. Il est surtout aidé par ce superbe pied gauche et cette belle vision de jeu, qui lui permet de se procurer de nombreuses situations dangereuses » a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux. Les Canaris devront faire vite s'ils veulent s'attacher ses services : des prétendants pourraient bientôt arriver.