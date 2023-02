ASM-OGC Nice : Aaron Ramsey prévient Monaco avant le derby

Publié par Dylan le 25 février 2023 à 18:17

L'OGC Nice se déplace sur la pelouse de l'AS Monaco lors de la 25ème journée de Ligue 1. En marge de ce choc, Aaron Ramsey a lancé les hostilités.

Une rencontre spéciale. Après un premier derby de la Côte d'Azur remporté par l'AS Monaco (1-0), l'OGC Nice retrouve le club de la Principauté dans son antre de l'Allianz Riviera. Les deux équipes vont à nouveau se faire face, dans le cadre de la 25ème journée de Ligue 1. Frustré par son élimination en Ligue Europa face au Bayer Leverkusen, l'ASM veut se rassurer tout comme le Gym.

La partie semble être plus compliquée sur le papier pour l'OGCN, huitième de l'élite à 12 points de son adversaire. Après avoir enchaîné 4 victoires consécutives en Ligue 1, le club dirigé par Didier Digard a calé contre le Stade de Reims (0-0). Les Aiglons auraient même pu perdre ce dernier match si le buteur champenois Folarin Balogun avait transformé son penalty à la 55ème minute. De son côté, l'AS Monaco (3ème) reste sur une série de 4 succès consécutifs en Ligue 1. Mais la défaite face au Bayer Leverkusen (2-3) jeudi pourrait semer le trouble dans les têtes des hommes de Philippe Clement.

Aaron Ramsey avant ASM-OGC Nice : « Revenir avec les 3 points »

En marge de ce rendez-vous très important pour les deux clubs, Aaron Ramsey a lancé les hostilités. Présent en conférence de presse d'avant-match, le milieu central de l'OGC Nice a promis aux supporters de tout donner pour la victoire : « Je sais à quel point ce match est important pour le club, les supporters. On est bien en ce moment, c’est important de continuer comme ça. Il faut en vouloir encore davantage pour ramener les trois points. On va essayer de remporter la victoire dans ce derby » a-t-il déclaré.

Pas épargné par les blessures, Ramsey a également profité d'une grosse coupure après la Coupe du Monde 2022 pour se ressourcer. Conséquence : l'international gallois (78 sélections, 20 buts) a manqué 9 matchs cette saison. Pourtant, cela ne l'a pas empêché de revenir en pleine forme sous les ordres de Didier Digard en janvier. Titulaire sur les 7 derniers matchs du Gym, Aaron Ramsey est devenu un rouage essentiel de l'entrejeu niçois. « C’est un joueur très intelligent, il a un QI football vraiment très élevé. Il analyse vite. Il fait partie des joueurs sur lesquels je m’appuie. Aujourd’hui, il est épanoui, il a trouvé un certain équilibre. C’est un vrai atout et on est très heureux de l’avoir parmi nous » a salué Digard en conférence de presse. L'OGC Nice n'a plus battu l'AS Monaco chez elle depuis 2014 en Ligue 1 (0-1).