ASSE-Pau : Didier Tholot ne décolère pas après la défaite face aux Verts

Publié par Dylan le 26 février 2023 à 13:10

Arrivé le premier en conférence de presse d'après-match, l'entraîneur du Pau FC Didier Tholot a eu du mal à encaisser la défaite face à l'ASSE.

C'était le match à ne pas perdre. L'AS Saint-Étienne (15ème) accueillait le Pau FC (16ème) dans le but de respirer loin de la zone de relégation. Malheureusement pour les visiteurs, ce sont les Verts qui ont triomphé sur le score de 2-0. Des buts d'Ibrahima Wadji et Jean-Philippe Krasso ont suffi au bonheur de Laurent Batlles, l'entraîneur stéphanois qui savoure une quatrième victoire d'affilée en Ligue 2.

Après cette 25ème journée de championnat, l'ASSE reste quinzième mais compte désormais 7 points d'avance sur le Dijon FCO (17ème), premier relégable. Un petit matelas confortable qui redonne beaucoup de joie et d'espoir au club présidé par Jean-François Soucasse. En revanche, c'est la soupe à la grimace du côté du Pau FC. Didier Tholot et ses hommes n'ont plus que 4 longueurs d'avance sur la zone rouge. Pour l'entraîneur de 58 ans, la défaite face aux Verts est difficile à digérer.

Didier Tholot : « On n'a rien à envier à cette équipe de l'ASSE »

Présent en conférence de presse d'après-match, Didier Tholot est revenu sur le scénario de la rencontre. S'il a félicité l'AS Saint-Étienne pour sa victoire, l'entraîneur du Pau FC s'est montré particulièrement agacé : « Mon ressenti ? Comme toutes les semaines depuis quelques temps... Je pense qu’on n'a rien à envier à cette équipe de Saint-Étienne dans le jeu. Je pense qu’ils ouvrent le score sur un but hors-jeu, derrière on frappe sur la barre. Quand on ne marque pas dans le football... Il va falloir qu’on progresse dans la finition » a-t-il pesté.

Malgré la frustration, Didier Tholot a également voulu retenir le positif de cette rencontre : les nombreuses occasions. « Par rapport à ce qu’on produit et ce qu’on fait on n'est pas récompensé. Saint-Étienne a connu cette période là aussi où ils avaient les situations et sur les seules qu’ils concédaient ils prenaient un but. Aujourd’hui on n'est pas dernier, on doit être solidaire car ce n’est pas une passe agréable » a-t-il poursuivi. Lors de la prochaine journée, les Palois se déplaceront à Amiens (9ème) tandis que l'ASSE voyagera à Bordeaux (3ème).