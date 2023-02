OL : Laurent Blanc compte sur un taulier contre Grenoble

Publié par ALEXIS le 28 février 2023 à 15:34

En l’absence d'Alexandre Lacazette, Laurent Blanc, entraîneur de l’ OL, va pouvoir compter sur un taulier face à Grenoble, en Coupe de France, ce mardi.

L’ OL n’est pas au grand complet pour affronter Grenoble en quarts de finale de la Coupe de France, ce mardi soir à 21h10. Parmi les blessés et absents, figure notamment Alexandre Lacazette. Blessé le 12 février dernier lors de la victoire sur le RC Lens (2-1), le buteur de l’Olympique Lyonnais n’est pas disponible pour affronter le club de Ligue 2. En attaque, la compo probable tend vers un duo Moussa Dembélé-Amin Sarr, comme indiqué ce mardi.

L’avant-centre français et la recrue hivernale de l’ OL avaient été alignés contre l’AJ Auxerre au stade l'Abbé-Deschamps. Lyon avait perdu le match de la 24e journée de championnat (2-1), mais Moussa Dembélé avait été buteur. La journée suivante, le natif de Pontoise était titulaire seul en pointe à Angers, avant d’être remplacé par Amin Sarr (67e). Et le nouvel entrant avait inscrit le deuxième but des Gones (1-3).

OL : Laurent Blanc, « Moussa Dembélé peut faire mieux, c'est un taulier de l'équipe »

Face à Grenoble, Laurent Blanc compte sur Moussa Dembélé, en l’absence Alexandre Lacazette, pour hisser l’ OL en demi-finale. Il est certain que le n°9 lyonnais a le potentiel pour être un joueur décisif dans son équipe. « Il peut faire mieux, oui. Peut-on dire qu'il a de l'expérience ? Oui, certainement plus que d'autres », a avoué le coach de l' OL.

« N’oublions pas que ce garçon a 26 ans […]. S’il est titulaire (contre Grenoble), on pourra considérer que c'est un taulier de l'équipe. Mais il y aura aussi Dejan (Lovren) et Anthony (Lopes). On peut s'appuyer sur eux. Ils doivent être bons, mais aussi être des leaders », a déclaré Laurent Blanc.

Moussa Dembélé est en fin de contrat à l’ OL en juin 2023. Il a pris part à 18 matchs en Ligue 1 pour seulement 8 titularisations. Il a aussi disputé 3 rencontres en Coupe de France, cette saison, même si le Franco-Malien n’est pas le premier choix de Laurent Blanc en attaque.