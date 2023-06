Alors que l'OGC Nice est à la recherche de son nouvel entraîneur depuis plusieurs semaines, ce dernier est arrivé au Gym pour signer son contrat.

Mercato OGC Nice : Francesco Farioli va s'engager pour deux ans

L'OGC Nice a connu une saison mouvementée. En début de saison, le club fait revenir Lucien Favre après son limogeage du Borussia Dortmund avant de s'en séparer début janvier. Pour asssurer l'intérim, Didier Digard se voit propulser entraîneur des aiglons. Après des débuts prometteurs, l'entraîneur ne confirme pas les espoirs placés en lui et se voit quitter le club lors de la dernière journée.

Pour compenser son départ, les dirigeants niçois jettent leur dévolu sur Régis Le Bris, mais le FC Lorient montre les crocs et la piste est finalement abandonnée. Jean-Pierre Rivère va alors cocher un nouveau nom : Francesco Farioli. L'entraîneur n'est pas très connu en France, mais dispose d'une excellente cote en Italie après un passage réussi en Turquie. L'homme de 34 ans devrait arriver avec 4 membres de son staff pour tenter d'insuffler une nouvelle philosophie de jeu sur l'équipe niçoise.

Un style de jeu offensif

Même s'il reste jeune, l'Italien dispose d'une belle notoriété du côté des Alpes. Le probable futur entraîneur de Nice ne dispose pas d'un CV extraordinaire, mais son parcours est tout de même intéressant. Il commence en tant qu'entraîneur adjoint de Roberto De Zerbi à Sassuolo, avant de rejoindre la Turquie où il dirige deux équipes en deux ans.

Admirateur de Bielsa, l'ancien gardien est un fan absolu du pressing et du jeu offensif jugé parfois extrême par ses anciens joueurs. Dans une interview à Onze Mondial, il annoncait ses principes de jeu " Je préfère parler "d'attitude" de jeu plutôt que de "principes" de jeu. Nous exigeons de nos joueurs qu'ils se comportent d'une manière particulière : avoir le ballon pour mener le jeu, être agressifs et affamés, et garder en permanence le contrôle du match. Les supporters niçois savent à quoi s'attendre avec l'homme de 34 ans qui fera ses débuts en championnant face au LOSC le 12 août prochain.