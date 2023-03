ASSE : Une recrue de Saint-Etienne marque déjà la Ligue 2

Publié par ALEXIS le 03 mars 2023 à 09:51

Arrivé à l’ ASSE en janvier, Niels Nkounkou est la bonne surprise parmi les 7 recrues hivernales. Une première distinction en Ligue 2 lui tend les bras.

Contrairement à certaines recrues hivernales de l’ ASSE, notamment Mateo Pavlovic, Niels Nkounkou a pris rapidement ses marques en Ligue 2. Son intégration dans le vestiaire de l’AS Saint-Etienne a été rapide et il n’a pas mis longtemps à s’adapter dans le championnat. Il est pourtant arrivé de Cardiff City (Pays de Galles). Le défenseur formé à l’ OM a tout de suite séduit Laurent Batlles qui l’a installé dans son équipe type. Et il ne déçoit pas les attentes de l’entraîneur de l’ ASSE, car il a déjà marqué un but et délivré 3 passes décisives en 7 apparitions en championnat.

Grâce à ses performances, il est justement nommé pour le titre de la pépite du mois de février en Ligue 2. Il est en concurrence avec Amine El Ouazzani (EA Guingamp) et Junior Olaitan (Chamois Niortais).

ASSE : Des recrues hivernales de Saint-Etienne encore à la traîne

Contrairement à Niels Nkounkou qui se révèle comme une bonne pioche cet hiver, Mateo Pavlovic peine à s’adapter à l’ ASSE. Arrivé de HNK Rijeka (Croatie) dans les dernières heures du mercato (le 31 janvier), après un long périple en voiture, il n’a toujours pas disputé de match avec l’équipe stéphanoise. Laurent Batlles a fait savoir qu’il est malade (grippé) et ne prendra pas part au match contre Bordeaux, samedi. Lamine Fomba (milieu défensif) et Kader Bamba (ailier) sont également à la traîne.

En revanche, Gaëtan Charbonnier est la plus grosse des satisfactions. Auteur de 3 buts et une passe décisive en 7 matchs joués avec l' ASSE, il est blessé au genou et sa saison est terminée. Le gardien de but Gautier Larsonneur et le défenseur Dennis Appiah sont aussi titulaires au sein de l'équipe de Laurent Batlles et donnent satisfaction.