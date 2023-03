FC Lorient : Un milieu du FCL ne jouera pas face à l' OL

Publié par Enzo Vidy le 03 mars 2023 à 11:47

Arrivé en prêt cet hiver au FC Lorient, Romain Faivre ne pourra pas jouer face à l' OL, dimanche, à cause d'un accord contractuel.

Si le FC Lorient a perdu ses deux grands buteurs cet hiver, à savoir Terem Moffi et Dango Ouattara, les dirigeants ont tout de même réussi à leur trouver des remplaçants assez honorables. Dans un premier temps, les Merlus sont allés recruter Bamba Dieng à l' OM pour renforcer le secteur offensif, avant de tomber d'accord avec l' OL pour le prêt de Romain Faivre jusqu'à la fin de la saison.

En difficulté à l' OL sur la première partie de saison, l'ancien joueur du Stade Brestois est venu au FC Lorient avec la fervente intention de se relancer. Et après 5 matchs disputés, le bilan est positif pour Romain Faivre. Le jeune joueur de 24 ans est virevoltant sur son côté droit, et a déjà inscrit un but, à l'occasion du match face à Ajaccio le 19 février dernier au Moustoir. Malheureusement, le FC Lorient ne pourra pas compter sur son joueur pour le déplacement au Groupama Stadium dimanche prochain.

FC Lorient : Romain Faivre absent face à l'OL

C'est un coup dur pour Régis Le Bris et le FC Lorient. Comme le rapporte Ouest-France, Romain Faivre ne pourra pas être aligné sur la pelouse du Groupama Stadium dimanche après-midi. En effet, lors des négociations entre les deux clubs en janvier dernier, un accord a été trouvé afin que Romain Faivre ne puisse pas jouer face à l'équipe à laquelle il appartient.

Une décision que regrette l'ancien brestois comme en témoignent ses propos tenus la semaine dernière après la défaite lorientaise face à Auxerre. "Je me sens de mieux en mieux dans cette équipe, mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir enchaîner et affronter Lyon, c’est un peu chiant, parce que j’ai envie de jouer tous les matches." Le FC Lorient devra donc s'en remettre à ses autres forces vives pour espérer ramener un résultat de Lyon.