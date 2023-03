PSG Mercato : Un international français ouvre la porte au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 04 mars 2023 à 01:05

Alors que le PSG pense à renforcer son milieu de terrain cet été, Manu Koné, qui évolue au Borussia Mönchengladbach, s'y verrait bien.

D’après les informations relayées il y a quelques jours par Téléfoot et Le Parisien, le Paris Saint-Germain aurait prévu de recruter français durant l’intersaison. Si en attaque Luis Campos a coché les noms de Marcus Thuram, en fin de contrat en juin avec le Borussia Mönchengladbach, et Randal Kolo Muani, qui pourrait quitter les rangs de l'Eintracht Francfort contre un gros chèque, le conseiller football du club de la capitale aurait aussi en vue Manu Koné pour apporter un peu de fraîcheur au milieu de terrain.

Lié au Borussia Mönchengladbach jusqu’en juin 2025, l’international espoir français n’est pas forcément sur le marché, mais le club allemand pourrait se contraindre à le laisser partir si une enveloppe de 30 millions d’euros tombait sur son bureau. De son côté, le natif de Colombes a ouvertement laissé entendre qu’il pourrait être tenté par une aventure au PSG, le club de sa région d'origine.

PSG Mercato : Le Paris SG, un choix « attrayant » pour Manu Koné

Profitant d’un entretien accordé au quotidien sportif Bild, Manu Koné s’est exprimé sur la rumeur l’envoyant au Paris Saint-Germain l’été prochain. Formé à Toulouse, le milieu de terrain de 21 ans n’a pas caché son envie de jouer avec Kylian Mbappé et tous les autres grands joueurs des Rouge et Bleu.

« Je peux imaginer beaucoup de choses. Mais j'ai un contrat jusqu'en 2025 et je me concentre uniquement sur Gladbach. Maintenant, je ne me réveille pas tous les jours en pensant que je veux jouer avec Mbappé. Mais bien sûr, si vous deviez jouer avec de si grands joueurs à un moment donné, vous pourriez encore apprendre beaucoup. C'est bien sûr attrayant », a déclaré Manu Koné.

Toutefois, le journaliste Fabrizio Romano assure que le champion de France en titre n’est pas seul sur cette piste puisque le Bayern, Newcastle et Liverpool se seraient aussi renseignés sur la situation de ManuKoné.