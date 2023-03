Stade Rennais : Yann M'Vila se confie sur sa carrière brisée

Publié par Enzo Vidy le 04 mars 2023 à 00:22

Joueur du Stade Rennais de 2008 à 2013, Yann M'Vila a sombré après son éclosion au SRFC. Dans une interview, il s'est confié sur sa carrière brisée.

Il a signé son premier contrat professionnel au Stade Rennais durant l'été 2008. Yann M'Vila restera un joueur gravé à jamais dans l'histoire du SRFC, et laissera un souvenir assez important au football français. Malheureusement, lorsque son nom est évoqué, il n'est pas vraiment question de ses performances footballistiques, mais plutôt d'un itinéraire de carrière qui n'était pas du tout celui qui était prévu au départ.

Lors de la saison 2009-2010, Yann M'Vila va faire les beaux jours du Stade Rennais. Au poste de milieu de terrain, ce jeune joueur marque les esprits et tape dans l'oeil du football français. Son élégance balle au pied interpelle, sa qualité technique impressione, et cela ne fait aucun doute : le Stade Rennais vient de faire éclore un véritable joyau.

Malheureusement, Yann M'Vila va faire les frais d'une réalité qui est souvent présente dans une carrière de footballeur, à savoir que tout peut rapidement basculer, aussi bien dans le bon côté que dans le mauvais. En août 2012, alors qu'il comptabilise déjà pas moins de 22 sélection avec l'Equipe de France, le milieu rennais va commettre une erreur qui lui fermera les portes de la sélection à tout jamais. Une virée en boîte de nuit avec des joueurs de l'Equipe de France espoirs, une faute impardonnable qui le privera de la Coupe du monde 2014, une compétition qu'il aurait certainement disputé de manière indiscutable.

Derrière, il quitte le Stade Rennais pour la Russie, et tout s'effondre pour le milieu français. Entre sa dépression et sa disparition des radars, Yann M'Vila est revenu sur une carrière encore douloureuse aujourd'hui.

Stade Rennais : Yann M'Vila regrette ses erreurs du passé

Dans un entretien accordé au journal Libération, Yann M'Vila s'est confié sur sa carrière difficile, alors qu'il était promis à un bel avenir. Comme il le dit si bien, les regrets sont encore présents aujourd'hui. "Je vis avec l’idée que la carrière de footballeur qui m’attendait s’est arrêtée à 22 ans."

Des regrets qu'il n'aurait jamais eu s'il n'avait pas fauté lors de cette fameuse soirée du mois d'août 2012 en commettant cette virée en boîte de nuit qu'il aurait pu évité selon ses dires. "Parce que je suis le plus ancien, le seul à avoir déjà des sélections en A. Si je dis “personne ne part à Paris”, personne ne bouge."

Parti en Russie en 2013 après son passage au Stade Rennais, il vit des débuts compliqués, et est prêté à l'Inter Milan en 2014 pour une saison. À l'issue de cette expérience peu bénéfique en Italie, il fait son retour en Russie, et malgré son contrat mirobolant au Rubin Kazan, il sombre dans la dépression. "L’argent ne fait pas le bonheur, j’en parle en connaissance de cause : c’est à ce moment-là que je plonge dans une profonde dépression."

Après cela, il reviendra en France, et plus précisement à l'AS Saint-Etienne où il disputera un total de 91 matches toutes compétitions confondues. Aujourd'hui, Yann M'Vila est un joueur de l'Olympiakos mais exprime de profonds regrets sur son début de carrière.