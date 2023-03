ASSE : Un changement à Saint-Etienne contre Bordeaux, la compo

Publié par ALEXIS le 04 mars 2023 à 09:58

À partir de 15h ce samedi, l' ASSE et Bordeaux ouvrent la 26e journée de Ligue 2. Batlles devrait opérer un changement dans sa compo, après Pau.

L’ ASSE est à Bordeaux avec un groupe réduit de 18 joueurs. Trois joueurs : Mathieu Cafaro (contusion au niveau de la crête iliaque), Aïmen Moueffek (cuisse) et Mateo Pavlovic (grippe) sont absents, en plus de Gaëtan Charbonnier (opéré du genou), dont la saison est d’ores et déjà terminée.

Mais pour compenser l’absence de Mathieu Cafaro, l'entraineur de l'AS Saint-Etienne devrait opérer un changement dans sa compo, comparativement à l’équipe alignée d'entrée de jeu contre Pau, il y a une semaine. Le défenseur Saïdou Sow devrait titulaire contre les Girondins. Ce qui permettrait à Niels Nkounkou d’être un peu plus haut dans le couloir gauche. Dans l’entrejeu, Thomas Monconduit devrait être entouré de Victor Lobry et Benjamin Bouchouari.

ASSE : le prolifique duo Krasso - Wadji reconduit

Pas de changement en attaque aussi. La prolifique paire formée par Jean-Philippe Krasso et Ibrahima Wadji va être reconduite. Les deux attaquants de l' ASSE sont très complémentaires et efficaces en l’absence de Gaëtan Charbonnier. Lors des quatre victoires consécutives des Verts, l’Ivoirien a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives. Quant au Malien, il a marqué 3 buts.

D’ailleurs, David Guion a avoué sa crainte du buteur stéphanois. « Jean-Philippe Krasso est un très bon joueur. C’est évidemment un buteur. Il faut évidemment le surveiller de très près », a prévenu l’entraineur du FCGB en conférence de presse d’avant-match.

À Bordeaux, aucun joueur n’est suspendu pour cette rencontre. Seul le défenseur Issouf Sissokho est absent. En reprise, il est trop juste pour rejouer et n’est pas convoqué, comme annoncé.

Avant ce match entre deux clubs relégués de Ligue 1, Bordeaux est classé à la 2e place et Saint-Étienne à la 15e. Lors du match aller disputé le 10 septembre 2022 (8e journée), l’ ASSE s’était imposée (2-0), à Geoffroy-Guichard.

Compo probable de l’ ASSE

Gardien de but : G. Larsonneur

Défenseurs : D. Appiah, A. Briançon (c), L. Pétrot, N. Nkounkou, S. Sow

Milieu de terrain : T. Monconduit, V. Lobry, B. Bouchouari

Attaquants : J-P. Krasso, I. Wadji

Compo probable de Bordeaux

Gardien de but : Poussin

Défenseurs : Barbet (c), Nsimba, Gregersen, Bokele Mputu, Mwanga

Milieux de terrain : Fransergio, Davitashvili, Lacoux

Attaquants : Bakwa, Badji