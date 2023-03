Bayern-PSG : Nagelsmann optimiste face à Paris, Messi lui répond

Publié par JEAN-LUC D le 07 mars 2023 à 16:40

À la suite de l’entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, la star du PSG, Lionel Messi, a évoqué le 8e de finale retour de Ligue des Champions.

Vainqueur au match aller (1-0), au Parc des Princes, le 14 février passé, le Bayern Munich entend bien valider sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions face au PSG, demain soir, devant son public de l’Allianz Arena. Et si les Parisiens se veulent confiants pour le choc à venir, l’entraîneur du club allemand Julian Nagelsmann a profité du micro de Sport1 pour réaffirmer sa confiance en son groupe et promettre l'enfer aux hommes de Christophe Galtier, malgré les dernières sorties des dirigeants et joueurs parisiens.

« Nous sommes dans une position légèrement meilleure que la leur, mais la forme du jour décidera. Nous avons un bon esprit d'équipe. Quand nous mettons notre intensité et notre qualité sur le terrain, nous sommes l'une des meilleures équipes d'Europe et l'une des plus difficiles à battre, j'en suis convaincu à 100%. Je suis optimiste », a déclaré Julian Nagelsmann. De son côté, Lionel Messi se dit également prêt à faire le nécessaire pour faire triompher le PSG.

PSG : Lionel Messi veut atteindre les objectifs fixés

Enfin l’heure de Lionel Messi sous le maillot du Paris Saint-Germain ? Alors que le champion de France en titre s’apprête à aller défier l’ogre bavarois sur ses installations, le septuple Ballon d’Or a rappelé les principaux objectifs pour lesquels il a signé en août 2021.

« La première année, j’ai eu besoin de temps pour m’adapter à Paris. Mais cette saison, c’est différent. J’ai commencé avec beaucoup plus d’enthousiasme, d’envie, en étant plus à l’aise avec le club, la ville et ce que signifie Paris. J’apprécie le déroulement de cette saison. Je suis arrivé dans un nouveau club avec l’objectif de gagner le titre avec Paris, d’atteindre les grands objectifs fixés », a confié Lionel Messi à PSGTV. L’attaquant de 35 ans est donc prêt à endeuiller le stade du Bayern Munich demain soir aux côtés de Kylian Mbappé.