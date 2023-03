Publié par JEAN-LUC D le 07 mars 2023 à 21:10

Priorité du PSG pour cet été, Victor Osimhen, attaquant du Napoli, a profité de sa présence à la cérémonie désignant le meilleur sportif étranger de l'année en Italie pour évoquer son avenir.

Avec 19 buts et 4 passes décisives en 21 matches, Victor Osimhen plastronne au classement des meilleurs buteurs du Championnat italien. Lundi soir, l’attaquant du SSC Naples a été désigné meilleur sportif étranger de l'année en Italie par l'association de la presse étrangère. Depuis son arrivée à Naples en septembre 2020 contre un impressionnant chèque de 75 millions d’euros, l’ancien attaquant de Lille OSC brille en Serie A et attire désormais l’attention de presque tous les grands clubs fortunés du vieux continent, notamment le Paris Saint-Germain, Manchester United, le Real Madrid et Chelsea.

Selon le journaliste Ciro Venerato de la RAI 2, le Paris SG apprécierait fortement le profil de l’international nigérian de 24 ans, qui est le « favori de Galtier et Campos, ses mentors à Lille » pour accompagner Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque parisienne. Mais il faudra mettre la main à la poche puisque les dirigeants napolitains réclameraient au moins 150 millions pour Osimhen. De son côté, le principal concerné a ouvertement affiché une préférence pour la suite de sa carrière.

PSG Mercato : Victor Osimhen ne pense pas au Paris SG

Si Luis Campos rêve de voir Victor Osimhen intégrer l’équipe du Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival, le dirigeant portugais va devoir se montrer très convaincant. Sous contrat jusqu’en juin 2025, le natif de Lagos ne semble pas forcément désireux de quitter le Napoli maintenant, mais s’il devait changer d’air, se serait pour rejoindre la Premier League. C’est en substance le message qu’il a livré lundi soir en marge de sa consécration en tant que meilleur sportif étranger de l'année en Italie.

« Jouer dans l'un des cinq plus grands championnats du monde est une sensation incroyable pour moi. Bien sûr que beaucoup considèrent la Premier League comme le meilleur championnat, le plus fort, mais je suis dans un processus. Actuellement, je suis en Serie A, l'un des meilleurs championnats au monde et bien sûr que je travaille dur pour réaliser mon rêve d'évoluer un jour en Premier League », a confié Victor Osimhen. Le Paris SG est donc prévenu.