Publié par ALEXIS le 08 mars 2023 à 10:49

Évoquant le match contre l’ ASSE, l’entraîneur d’Amiens se dit impressionné par l’effectif des Verts, renforcé cet hiver, et il craint Jean-Philippe Krasso.

Ce n’est pas encore la conférence de presse d’avant-match entre l'ASSE et Amiens, mais Philippe Hinschberger s’est prononcé sur la rencontre de la 27e journée de Ligue 2, dans une interview avec Peuple-Vert. L’entraîneur du club picard estime que l’AS Saint-Etienne ne ressemble plus à l'équipe en grande difficulté dans la première partie du championnat, s'étant renforcée lors du mercato hivernal.

« C’est une équipe qui a beaucoup évolué dans son effectif, qui a pris des joueurs confirmés », a-t-il fait remarquer. Aujourd’hui c’est un gros effectif, de qualité. Il ne faut pas oublier qu’ils sont partis avec 3 points de retard, qu’ils ont remonté tout ça, avec franchement une belle confiance des présidents et des dirigeants envers le coach Laurent Batlles. »

Lors de la réception d’Amiens SC, ce samedi à 19h au stade Geoffroy-Guichard, l’ ASSE ne sera pas au grand complet. Opéré du genou, Gaëtan Charbonnier ne sera pas présent. Touché à la cuisse, Aïmen Moueffek s’est remis la course mardi, mais il n'est pas certain d’être disponible contre les Amiénois.

ASSE : Le coach d'Amiens ne prévoit pas de plan anti-Krasso

En attendant d’être située sur ses joueurs en reprise, l’ ASSE peut compter sur son buteur Jean-Philippe Krasso (13 buts et 7 passes décisives en 23 matchs de L1 disputés cette saison). Philippe Hinschberger est déjà sous pression à l’idée de croiser le joueur décisif de l’équipe de Laurent Batlles. Toutefois, il ne prévoit pas de plan anti-Krasso.

« Un plan sur son attaquant […], c’est quasiment impossible. Jean-Philippe Krasso est difficile à contrôler parce qu’il va vite, il a un très bon pied gauche […]. Il n’y a pas de plan anti-Krasso, juste une surveillance de tous les instants, accrue, sachant qu’il a la capacité de se faire oublier, de récupérer un ballon qui traine, un contre… »

Le coach d’Amiens SC a ensuite insisté sur le fait que son équipe doit rester concentrée sur tous les joueurs stéphanois en plus de leur buteur. « L’ ASSE recèle de talents, ce serait injurieux de dire "on va s’occuper de Krasso". Donc il faut faire attention. »