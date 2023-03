Publié par ALEXIS le 09 mars 2023 à 00:19

L’ OL et le LOSC ouvrent la 27e journée de Ligue 1, vendredi. Évoquant ce match, Dejan Lovren fait un constat qui résume bien les difficultés de Lyon.

C’est bien la recrue hivernale de l’ OL, Dejan Lovren, qui a accompagné Laurent Blanc en conférence de presse d’avant-match, ce mercredi. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais et le défenseur central ont évidemment évoqué le match contre le LOSC, vendredi à 21h, en ouverture de la 27e journée de Ligue 1.

Revenu à Lyon cet hiver, dix ans après son départ du club rhodanien, le Croate est l’un des cadres du vestiaire des Gones. Laurent Blanc lui fait confiance pour faire progresser les jeunes évoluant à ses côtés : Castello Lukeba (20 ans), Sinaly Diomandé (21 ans), Malo Gusto (19 ans) ou encore Saël Kumbedi (18 ans). Néanmoins, les résultats ne suivent pas. L’ OL pointe à la 10e place avec 12 points de retard sur la 3e place du podium.

OL : Dejan Lovren, « on fait parfois des erreurs d’amateur et c’est inacceptable »

L’arrivée de Laurent Blanc à la place de Peter Bosz n’a pas changé grand chose sur le plan comptable. Et cela commence à agacer Dejan Lovren. Il pointe des erreurs inadmissibles. « Parfois, c'est bien, parfois moins bien. On fait parfois des erreurs d’amateur et c’est inacceptable pour un club comme l’ OL », a-t-il fait remarquer.

« C’est comme les montagnes russes et je suis malade de ça. Si on ne comprend pas qu’on a besoin de changer les choses et de ne pas faire les mêmes erreurs, ça va être compliqué », s'est inquiété l'ancien joueur de Liverpool.

Avant de recevoir Lille dans deux jours, l’ OL reste sur un nul face au FC Lorient (0-0). Un résultat que Laurent Blanc n’a pas vraiment apprécié. « On a des regrets, je pense qu’on pouvait gagner. Ça me désole qu’il n’y ait pas eu de but… »