Publié par JEAN-LUC D le 13 mars 2023 à 20:00

Après Neymar et Lionel Messi, le PSG voudrait continuer à écoeurer le Barça avec Gavi. Et selon la presse espagnole, Paris pourrait bien réussir son coup.

Du haut de ses 18 ans, Gavi s’est déjà imposé comme étant un élément important du onze de départ de Xavi Hernandez. De par sa polyvalence, sa précocité et sa facilité à s’adapter à ses adversaires, le jeune milieu de terrain espagnol a disputé sa première Coupe du monde avec La Roja en décembre dernier, au Qatar. Toujours à l’affût de bons coups au sein de l’effectif du club catalan, le Paris Saint-Germain aimerait déloger Gavi. Sur les traces du coéquipier de Robert Lewandowski depuis plusieurs mois, le Champion de France en titre n’aurait pas abandonné et continuerait de suivre de très près sa situation à Barcelone. Et ce mardi, le média Relevo a lâché une véritable bombe sur l’avenir du prodige espagnol.

PSG Mercato : La justice casse le contrat de Gavi

Sale temps pour le FC Barcelone. Malgré une prolongation signée en janvier dernier, Gavi pourrait quitter les rangs du FC Barcelone au terme de la saison en cours comme un joueur libre. En effet, Relevo explique que la décision de justice qui avait permis au Barça de forcer et d’enregistrer le milieu de terrain formé à la Masia comme un élément de l’équipe première de Xavi a été cassé ce lundi par la justice en raison d’un vice de procédure.

Les services de Joan Laporta ayant déposé la réclamation du club « hors délai ». Toujours selon la même source, l’entraîneur barcelonais pourra continuer à utiliser Gavi, grâce à un visa, mais avec un changement de numéro derrière son maillot. Mais la direction des Blaugranas va devoir trouver des leviers solides pour faire enregistrer le contrat de Gavi, puisque la justice espagnole exige désormais de justifier le salaire pour l’année en cours et les deux années suivantes.

Le temps presse donc pour l’actuel leader de Liga puisque dépassé le 30 juin prochain, le natif de Los Palacios y Villafranca sera disponible sur le marché pour 0 euro, son bail expirant au terme de la saison. Forcément, le Paris Saint-Germain se frotte déjà les mains, des contacts étant déjà établis avec l’entourage du talent barcelonais.