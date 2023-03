Publié par ALEXIS le 15 mars 2023 à 04:10

Léo Pétrot, recrue estivale de l’ ASSE, se satisfait du point pris contre Amiens. Il annonce aussi la couleur sur le match face au Havre dans 100% Sainté.

Invité de l’émission 100% Sainté sur France Bleu Saint-Étienne Loire, Léo Pétrot est revenu sur le match nul entre l’ ASSE et Amiens SC (1-1), samedi dernier. Il estime que le point pris est précieux pour l’AS Saint-Etienne dans la course pour le maintien.

« C’était un match très ouvert. Il aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. On avait bien débuté, on aurait pu ouvrir le score dans les trente premières minutes. En deuxième mi-temps, Amiens a eu un bon temps fort sur lequel ils ouvrent le score. Ils ont eu des situations pour marquer le deuxième et finalement on parvient à revenir […].

On reste invaincu, cela bonifie aussi ce point pris. C'est globalement un nul plutôt logique face à une belle équipe d'Amiens », a commenté le défenseur central de l’ ASSE, tout en regrettant pour les supporters : « Lorsqu'on évolue à Geoffroy-Guichard, on aimerait gagner pour nos supporters. »

Notons que le stade Geoffroy-Guichard a enregistré une affluence record de la saison, soit 23 072 spectateurs lors de la réception des Amiénois. Il y avait donc une folle ambiance dans le Chaudron : « c’est tout simplement exceptionnel en Ligue 2 », a apprécié Léo Pétrot.

ASSE : Léo Pétrot évoque « un gros déplacement au Havre »

L’ ASSE (13e) rejouera ce samedi (15h) au stade Océane, en ouverture de la 28e journée de Ligue 1, face au Havre AC, l’intouchable leader du championnat. Une rencontre que le N°19 des Verts a évoquée sur la radio. « On prend donc ce nul et désormais on a un gros déplacement au Havre, chez le leader, et on va bien le préparer », a annoncé le joueur arrivé du FC Lorient à Saint-Étienne. Pour rappel, le HAC avait infligé une lourde défaite à l' ASSE (0-6) à Geoffroy-Guichard, lors du match aller, en aout.