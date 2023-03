Publié par Dylan le 16 mars 2023 à 01:34

Après une rupture des ligaments croisés en février, un attaquant de l'ASSE a apporté de bonnes nouvelles sur son état de santé.

L'AS Saint-Étienne respire depuis plusieurs semaines. Après s'être sorti de la zone rouge grâce à 4 victoires consécutives, le club forézien tient le coup en Ligue 2. Avec un bon nul contre Bordeaux (1-1) et Amiens (1-1), les Verts comptent toujours une petite marge d'avance sur le premier relégable Rodez avec 4 points d'écart. Malgré tout, certains joueurs rappellent que le maintien est loin d'être acquis comme le meilleur buteur de l'ASSE cette saison : Jean-Philippe Krasso.

Ce n'est pas le déplacement au Havre, leader du championnat lors de la prochaine journée qui devrait rassurer le club. Laurent Batlles, le technicien stéphanois aura tout de même des atouts à faire valoir dans cette rencontre. Certains de ses joueurs sont en forme, à l'image de Niels Nkounkou. Le latéral prêté par Everton se montre très décisif avec 2 buts et 3 passes décisives en 9 matchs de Ligue 2.

ASSE : Gaëtan Charbonnier optimiste sur son état

Autre recrue hivernale du club, Gaëtan Charbonnier a également incarné le retour en force de l'AS Saint-Étienne. Avec 3 buts et une passe décisive en seulement 7 matchs de Ligue 2, l'ancien auxerrois a mis tout le monde d'accord. Mais lors de la victoire stéphanoise contre Dijon (2-0) le 11 février dernier, il sort sur blessure avant la pause. Finalement, le verdict est tombé quelques jours plus tard : rupture des ligaments croisés et absence jusqu'à la fin de la saison.

Un énorme coup dur pour celui qui était alors en pleine bourre depuis son arrivée à Saint-Étienne. Mais Charbonnier a hâte de retrouver les terrains. Dans un entretien pour France Bleu Saint-Étienne Loire, il s'est confié sur son état de santé : « Ma convalescence se passe très bien, ça suit son cours. Cela faisait trois semaines hier après l'opération. L'évolution est très bonne, c'est de bon augure pour la suite » a-t-il révélé, serein. Sous contrat jusqu'en juin prochain avec les Verts, Gaëtan Charbonnier ne s'est pas encore prononcé sur son avenir.