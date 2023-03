Publié par ALEXIS le 16 mars 2023 à 11:35

Gaëtan Charbonnier a évoqué la question de son avenir à l’ ASSE sur France Bleu Saint-Etienne Loire. Il a donné une date décisive pour son futur.

Blessé au genou lors de la victoire de l’ ASSE face à Dijon (2-0), Gaëtan Charbonnier a subi une intervention chirurgicale en février et sa saison est terminée. Il a entamé sa rééducation afin de revenir sur le terrain la saison prochaine. En attendant son retour, l’attaquant de l’AS Saint-Etienne essaye d’apporter son soutien à ses coéquipiers dans la course au maintien en Ligue 2.

« Je suis au quotidien depuis 15 jours avec le groupe. J’avais été absent une quinzaine de jours avant. J’essaie de toujours être en lien avec le groupe, c’est important », a-t-il fait savoir sur la radio.

ASSE Mercato : Gaëtan Charbonnier, « on discutera lorsque le maintien sera acquis »

En fin de contrat à l’ ASSE en juin 2023, Gaëtan Charbonnier a été interrogé sur son avenir. Dans sa première réponse, il a d’abord botté en touche : « Je ne pense pas que ce soit le moment propice pour parler de tout cela. Il y a encore des objectifs à atteindre pour le club. » Le joueur recruté à l'AJ Auxerre en tant que joker, en décembre 2022, a ensuite lâché un indice sur son futur. « Lorsque le maintien sera acquis, on s’installera autour d’une table et on discutera », a-t-il déclaré.

Pour assurer le maintien, Gaëtan Charbonnier encourage ses partenaires à poursuivre leur série d’invincibilité de 6 matchs. « Il faut continuer comme ça, continuer avec cette envie de faire des résultats et de ne pas perdre. » Notons que l’avant-centre de l’ ASSE a inscrit 3 buts et délivré une passe décisive en 7 matches disputés en Ligue 2, avant sa blessure (rupture du ligament croisé antérieur), le 11 février dernier.