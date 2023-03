Publié par ALEXIS le 21 mars 2023 à 00:35

Alors que l’ ASSE lutte pour se maintenir en Ligue 2 cette saison, Jean-Michel Aulas souhaite sincèrement le retour du club rival de l’ OL en Ligue 1.

Cette saison, l’ ASSE évolue en Ligue 2. Elle y est reléguée à la suite du dernier match de barrage perdu contre l’AJ Auxerre aux tirs au but, en mai dernier. Du coup, le très alléchant et électrique derby entre l'AS Saint-Etienne et l’Olympique Lyonnais n’est pas prévu cette saison. Et cette confrontation, qui déchaine tant de passion à Lyon qu’à Saint-Etienne, manque sans doute déjà à Jean-Michel Aulas.

C’est en tout cas ce qu’il a laissé penser dans ces propos confiés à RMC Sport. Il souhaite en effet le retour rapide des Stéphanois dans l’élite. « Le derby en Ligue 1 est le plus beau derby de France, donc il faut qu’ils remontent en première division. »

ASSE : Aulas ne déteste pas Saint-Etienne, malgré la rivalité !

Vu la rivalité entre les deux clubs phares de la région Auvergne Rhône-Alpes, la déclaration du dirigeant de l' OL peut paraitre surprenante. Pourtant, il n’y a rien d’étonnant, à en croire son explication. « Si je déteste l’ ASSE ? Non, je ne pense pas » a-t-il répondu sans hésiter.

« On a tous été, plus jeunes, supporters de l’AS Saint-Etienne quand le club était au plus haut du championnat français. À partir du moment où on s’engage comme président de Lyon, on devient obligatoirement plus agressif, plus défenseur de ses valeurs », a expliqué Jean-Michel Aulas, ensuite.

Et ce n’est pas tout ! Le dirigeant du club rhodanien rappelle que « dans ses vies professionnelles, il a toujours eu de très bons clients à Saint-Etienne et il les a toujours. » Pour rappel, le dernier derby entre l’ ASSE et l’ OL date du 21 février 2022. Les Gones l’avaient emporté face aux Verts, au Groupama Stadium (1-0).