Publié par ALEXIS le 20 mars 2023 à 10:30

Après le match nul de l’ ASSE au Havre, Anthony Briançon a évoqué sa détermination à défendre le maillot de Saint-Etienne. Il montre l’exemple à suivre.

L’ ASSE a enchaîné un troisième match nul, mais cette fois face au leader de Ligue 2, le Havre (2-2). Saint-Etienne a été mené deux fois (1-0, 58e), puis (2-0, 66e), avant de réagir. Et ils l'ont bien fait, car ils ont refait leur retard dans la dernière demi-heure de jeu. Abdul Kader Bamba a réduit l’écart (2-1, 68e) et le buteur Jean-Philippe Krasso a égalisé (2-2, 85e).

Grâce au point pris face au HAC au stade Océane, l’AS Saint-Etienne remonte de la 13e à la 12e place, à l’issue de la 28e journée. Au total, l’équipe stéphanoise poursuit sa série d’invincibilité et sa remontée au classement. Pour rappel, les Verts étaient la lanterne rouge du championnat fin 2022. Mais grâce aux recrues arrivées en renfort pendant le mercato hivernal, l’ ASSE fait une bonne deuxième partie de saison en 2023.

ASSE : Anthony Briançon demande à ses coéquipiers de donner le maximum

Dans des propos confiés au quotidien Le Progrès, Anthony Briançon a justifié le nouveau visage de l’équipe ligérienne. « On n’était pas prêt à jouer le maintien au départ. On ne nous a pas recrutés pour ça. On s’est finalement retrouvé dans cette situation et on a eu un déclic, peut-être un peu tard. Mais on l’a eu, grâce à des valeurs de solidarité et de battant pour se relever. En plus, les arrivées au mercato d’hiver font que la dynamique est aujourd’hui meilleure », a-t-il expliqué.

Le capitaine de l’ ASSE a ensuite indiqué la voie à suivre pour se maintenir en Ligue 2. « Je suis loin d’être le plus talentueux, mais j’essaye de montrer l’exemple dans le leadership, le don de soi. Pour moi, un match est une opportunité de se montrer. Je pense qu’on ne nous reprochera rien si on donne le meilleur, si on affiche un état d’esprit de guerrier. Moi, je n’ai pas le talent pour la jouer facile, donc je donne le maximum. »

Anthony Briançon se dit même irréprochable dans son rôle de leader dans le vestiaire et sur le terrain. « Je ne m’en suis jamais servi pour manquer de respect ou être au-dessus des autres, mais pour apporter ma niaque, mon mental et ma bienveillance », a-t-il insisté.