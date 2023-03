Publié par JEAN-LUC D le 23 mars 2023 à 15:55

Si le PSG aimerait voir Lionel Messi prolonger son contrat, qui expire le 30 juin prochain, le FC Barcelone tenterait à son tour de le rapatrier.

Depuis plusieurs jours, le FC Barcelone et ses joueurs semblent s’être accordés pour demander à l’unisson à Lionel Messi de revenir en Catalogne à la fin de la saison en cours. Après Sergi Roberto, c’est au tour de Jordi Alba de lancer lui aussi un message fort à l’attaquant du PSG.

« Son départ ? Je l’ai vécu fatalement, très mal. Je me souviens que le jour où il a annoncé qu’il partait, je lui avais parlé le matin. Il rentrait d’Ibiza à Barcelone et m’avait dit qu’il allait continuer. Quand j’ai vu l’information, j’étais choqué. Un retour cet été ? On n’en a pas parlé, il a un contrat avec le PSG… Mais je pense que ce serait bien pour le club et pour lui », a déclaré l’arrière gauche barcelonais lors d’une interview accordée à l'émission espagnole "Viajando con Chester". Aux dernières nouvelles, le club espagnol serait effectivement passé à l’action pour tenter de rapatrier Lionel Messi.

PSG Mercato : Lionel Messi prêt au sacrifice pour retourner à Barcelone ?

Selon les informations divulguées ce jeudi par la célèbre émission espagnole El Chiringuito, Joan Laporta et Jorge Messi se seraient rencontrés il y a quelques jours. Le président du FC Barcelone aurait profité de cette occasion pour faire une proposition au clan Messi. Le média ibérique explique notamment que le club catalan proposerait à la Pulga un contrat d'une année avec une seconde saison en option contre un salaire annuel compris entre 6 et 7 millions d’euros.

Toujours selon la même source, le leader de la Liga envisagerait de financer le bail de Lionel Messi via les revenus marketing que son retour provoquerait. Alors qu’il émarge actuellement à 25 millions d’euros au Paris Saint-Germain, Lionel Messi va-t-il accepter cet énorme sacrifice financier pour retrouver les Blaugranas la saison prochaine ?