Publié par Thomas G. le 24 mars 2023 à 09:36

Absent pour le rassemblement de la Côte d'Ivoire, le capitaine du RC Lens Seko Fofana aurait passé un accord avec son sélectionneur.

La semaine dernière, le capitaine du RC Lens, Seko Fofana n’a pas été appelé par le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Le milieu lensois va donc manquer les deux matchs éliminatoires de la CAN 2023 avec les Elephants. Une décision qui a surpris au vu des dernières prestations de l’international ivoirien. Interrogé en conférence de presse, le capitaine de la sélection ivoirienne, Serge Aurier s’est exprimé sur l’absence de son compatriote. Le défenseur formé au RC Lens a regretté l’absence du milieu lensois qui est également très important en sélection.

« Je pense que chacun a son avis personnel, mais la décision, elle va à l’entraîneur. Comme je l’ai toujours dit, nous, nous sommes des acteurs et forcément, on aurait bien aimé avoir Seko avec nous. Après, la discussion entre lui et le coach, nous, on ne la connaît pas, donc on ne rentre pas dans les détails. Mais on prépare quelque chose donc il faut que tout le monde soit là. C’est important. »

Absent lors du dernier rassemblement en novembre, le capitaine du RC Lens n’a plus porté le maillot de la Côte d'Ivoire depuis septembre 2022. À quelques mois de la CAN qui se jouera dans son pays natal, Seko Fofana va devoir regagner sa place en sélection.

RC Lens : Le RCL va pouvoir compter sur son capitaine

La semaine dernière Franck Haise a également commenté l’absence de Seko Fofana en sélection. L’entraîneur du RC Lens estime que son capitaine avait peut-être besoin de souffler . « Je n’ai pas parlé avec Seko de la sélection, ni avec son sélectionneur, ce que je sais, c’est qu’il a enchainé beaucoup de matches, il se donne beaucoup. Ensuite, c’est une supposition mais peut-être que s’il n’est pas dans la liste, c’est qu’il y a eu un accord avec Jean-Louis. Il ne s’agit pas des matches qualificatifs pour la nation qui est déjà qualifiée »

Avant le sprint final en Ligue 1 avec le RC Lens, Seko Fofana aura donc l’occasion de se reposer durant cette trêve internationale. Une aubaine pour les Sang et Or qui affronteront le Stade Rennais dans un choc entre deux prétendants à l'Europe, le 1er avril. En cas de victoire, les Lensois pourraient potentiellement prendre 6 points d'avance sur la 4e place et se rapprocher de la Ligue des Champions.