Publié par Thomas G. le 25 mars 2023 à 03:14

Toujours en quête d'un nouvel avant-centre pour succéder à Karim Benzema, le Real Madrid serait intéressé par Victor Osimhen.

Déçus par les résultats obtenus cette saison, les dirigeants du Real Madrid aimeraient se renforcer cet été. Les Merengues pourraient être l’un des acteurs majeurs du prochain mercato estival. L’une des priorités des Madrilènes serait de recruter un nouvel attaquant pour suppléer Karim Benzema. Dans cette optique, la direction du Real Madrid aurait pisté plusieurs joueurs ces dernières semaines, notamment Erling Haaland et Harry Kane. Toutefois, les Merengues pourraient également se tourner vers une troisième option.

Selon les informations du média italien CalcioMercato, le Real Madrid serait intéressé par l’attaquant de Naples, Victor Osimhen. Le buteur de 24 ans est l’un des meilleurs joueurs du monde cette saison et ses performances ont suscité l’intérêt des Merengues. L’international nigérian est le meilleur buteur de Serie A et l’un des grands artisans de la saison historique de Naples.

Les Napolitains se sont qualifiés pour la première fois de leur histoire en quart de finale de la Ligue des Champions. Dans le même temps, Naples est en passe de remporter son premier titre de champion d’Italie depuis 33 ans. Le Real Madrid pourrait donc se mêler à la lutte pour signer Victor Osimhen cet été. Malgré la complexité de ce dossier, les Merengues espèrent pouvoir convaincre l’attaquant de 24 ans de rejoindre la Casa Blanca.

Real Madrid Mercato : Le Real surveille Victor Osimhen

Les Madrilènes souhaiteraient rajeunir leur effectif avec l’achat de Jude Bellingham et d’un attaquant. Ce buteur providentiel pourrait être Victor Osimhen, qui a déjà inscrit 25 buts cette saison. En plus du Real Madrid, l’attaquant de Naples est suivi par Manchester United, le PSG et Chelsea. L’international nigérian sera l’une des grandes attractions du mercato estival et les Madrilènes vont devoir trouver la bonne stratégie pour boucler ce dossier.

En plus de la forte concurrence, les Merengues pourraient se heurter à l’intransigeance des dirigeants napolitains dans ce dossier. Selon CalcioMercato, le président de Naples, Aurélio De Laurentiis n’acceptera pas d’offre inférieure à 150 millions d’euros pour Victor Osimhen.