Publié par Dylan le 25 mars 2023 à 13:20

Entré en jeu dans les dernières minutes du match entre la France et les Pays-Bas, un milieu de l'OGC Nice a savouré sa première sélection en Bleu.

S'il faudra attendre dimanche prochain pour revoir l'OGC Nice en Ligue 1, le club azuréen avait quelques représentants lors du match entre la France et les Pays-Bas. Pour rappel, les deux nations se sont affrontées vendredi pour le compte de la première journée des éliminatoires de l'Euro 2024, dans ce qui pouvait déjà être considéré comme un choc entre favoris.

Deux Aiglons figuraient dans le groupe du sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps : le défenseur central Jean-Clair Todibo et le milieu offensif Khéphren Thuram, fils du champion du monde 1998 Lilian Thuram. Si le premier n'est pas entré en jeu pour sa première en Bleu, le second a eu cette chance. Le joueur seulement âgé de 21 ans a fait son apparition sur la pelouse à la 89ème minute pour remplacer Adrien Rabiot. Malgré un faible temps de jeu, Thuram a savouré son entrée.

OGC Nice : Khéphren Thuram savoure sa première en Équipe de France

En seulement quelques minutes, Khéphren Thuram a pu se montrer dangereux sous le maillot de l'Équipe de France. Il a été auteur d'une frappe malheureusement trop écrasée pour inquiéter Jasper Cillessen. Interrogé en zone mixte à l'issue de la rencontre, l'Aiglon s'est confié sur ses débuts en Bleu : « Ce sont de grandes émotions. C'était ma première en bleu et j'ai la chance d'entrer alors qu'on mène déjà au score. C'est une soirée parfaite » a-t-il lâché tout sourire.

Le frère de Marcus Thuram, qui lui n'a pas eu l'occasion de fouler la pelouse du Stade de France vendredi, est également revenu sa première occasion franche : « J'ai récupéré le ballon, j'ai avancé, j'ai vu qu'il y avait l'espace alors j'ai continué et j'ai frappé. Malheureusement je l'ai écrasé. Le coach m'a dit de faire ce que je savais faire et de profiter » a-t-il poursuivi. Son temps de jeu accordé par Didier Deschamps devrait en tout cas faire plaisir à l'OGC Nice, car cela montre le travail réalisé par le club cette saison. Le Gym pourrait voir son protégé disputer quelques minutes de plus, contre l'Irlande lundi.