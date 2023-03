Publié par ALEXIS le 27 mars 2023 à 16:19

Ancien patron de la cellule de recrutement de l’ OL, Florian Maurice fait des révélations sur son départ de Lyon et sa cohabitation difficile avec Juninho.

Directeur du recrutement à l’ OL de 2014 à 2020, Florian Maurice (49 ans) a collaboré avec Juninho pendant une saison (2019-2020). Malgré son travail appréciable à Lyon, il avait vu Jean-Michel Aulas nommer le Brésilien, directeur sportif, alors qu'il lorgnait ce poste.

Finalement, la collaboration entre ces deux anciens joueurs de l’Olympique Lyonnais a été difficile, et le premier a pris la direction du Stade Rennais où il est devenu le directeur sportif fin mai 2020. Près de trois ans après son départ de Lyon, Florian Maurice est revenu sur la proposition qu’il attendait d'Aulas et qui n’est jamais venue. « Le timing et les conditions n’étaient peut-être pas les bonnes pour que le président me propose le poste », a-t-il estimé, dans le quotidien Le Progrès.

OL : Florian Maurice, « les choses n’étaient pas assez claires sur les rôles de chacun »

Selon l’ancien attaquant de l’ OL, la cohabitation entre lui et Juninho n'a pas été fructueuse parce que le rôle de chacun n’était pas assez bien défini. « Le président avait tout à fait le droit de choisir de faire venir Juninho, et cela aurait pu mieux marcher entre Juni et moi, mais les choses n’étaient pas assez claires sur les rôles de chacun. »

Florian Maurice regrette aujourd'hui son départ de son « club de coeur ». Il estime certes que c’était le moment pour lui de partir, mais il avoue : « Quand j’ai décidé de partir, j’aurais sans doute dû agir de façon différente dans ma sortie. » Son départ avait justement irrité Jean-Michel Aulas comme il le rappelle si bien : « Le président m'a allumé après mon départ. » Juninho (48 ans) avait lui aussi claqué la porte de l’ OL en décembre 2021, à six mois de la fin de son contrat. L’ancienne gloire de l'Olympique Lyonnais a justifié son départ précipité par une « fatigue mentale énorme ».