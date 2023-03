Publié par Timothy le 28 mars 2023 à 11:41

Lionel Messi, dont l'avenir au PSG s'écrit en pointillé, aurait demandé à son père de négocier son retour au Barça avec le président Joan Laporta.

L'histoire d'amour entre Lionel Messi et le Barça est loin d'être terminée. Lié au FC Barcelone de 2000 à 2021, soit de sa formation jusqu'à son départ vers le PSG, il n'aurait quitté son club de coeur pour rien au monde. Pourtant à l'été 2021 il a pris la rude décision de quitter les Blaugranas.

Si lors de sa première saison, l'international argentin a éprouvé quelques difficultés à s'acclimater dans la capitale, cette saison, il se sent mieux. "J'ai commencé différemment, avec beaucoup d'enthousiasme, d'envie, en étant plus à l'aise avec le club, la ville", assurait récemment l'attaquant parisien dans une interview sur la chaîne YouTube du PSG.

PSG Mercato : Messi lance les négociations pour revenir au Barça

Bon nombre de supporters du PSG s'interrogent sur l'état de forme de la Pulga. Depuis son arrivée à Paris, son talent semble s'être quelque peu effacé et le septuple Ballon d'Or se contente du strict minimum, sans puiser dans les réserves. Dimanche, à l'occasion de la Kings League, le nom de Lionel Messi a été scandé par le public du Camp Nou qui réclame son retour.

Un appel du pied des supporters du Barça pourrait-il convaincre Leo de retourner sa veste et retrouver le FC Barcelone dès cet été ? C'est ce que laisserait entendre l'émission "Tot costa" de Catalunya Ràdio. Le joueur, en fin de contrat au PSG en juin prochain, aurait demandé à son père et agent, Jorge Messi, de négocier avec Joan Laporta pour son retour au Barça. Par ailleurs, Lionel Messi est toujours en contact permanent avec Xavi et son grand retour en Espagne serait déjà validé par le vestiaire et le staff technique.

La rencontre entre Jorge Messi et Joan Laporta serait quant à elle déjà programmée. Et cette nouvelle fait forcément écho à la récente déclaration de Sergio Agüero au sujet d'un éventuel retour de la Pulga, "si Laporta bouge, Messi reviendra".