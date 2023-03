Publié par Enzo Vidy le 30 mars 2023 à 12:05

Performant avec le RC Lens, Seko Fofana n'a pas été convoqué avec la Côte d'Ivoire, suite à un conflit avec le vestiaire des Éléphants.

Seko Fofana connaît une saison assez particulière, c'est le moins que l'on puisse dire. Capitaine du RC Lens, le milieu ivoirien n'est pas toujours régulier depuis le début de l'exercice, mais reste l'un des hommes forts de Franck Haise malgré tout. Si son équipe est 3e de Ligue 1, Seko Fofana n'y est pas pour rien, loin de là.

En 26 matches de championnat cette saison, toutes compétitions confondues, le joueur de 27 ans comptabilise un total de 4 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. Des chiffres qui témoignent de sa forte influence sur le rendement du RC Lens, et ce depuis l'année dernière.

Mais si tout se passe plutôt bien dans le nord de la France, ce n'est pas tout à fait la même histoire avec la Côte d'Ivoire. Malgré l'arrivée de Jean-Louis Gasset sur le banc de la sélection ivoirienne le 20 mai dernier, qui a permis à Seko Fofana d'être de nouveau convoqué avec son pays, le milieu du RC Lens n'a pas pris part au dernier rassemblement des Éléphants en cette fin du mois de mars, et cela s'expliquerait par un malaise au sein du vestiaire ivoirien.

RC Lens : Côte d'Ivoire, Seko Fofana n'a pas la cote dans le vestiaire

Si l'on en croit les informations du média Sport News Africa, Seko Fofana n'aurait pas une attitude adaptée au sein de la sélection ivoirienne. Un joueur de la Côte d'Ivoire, dont le nom n'a pas été révélé, s'est exprimé auprès du média africain. "Ils viennent en sélection quand ça les arrange et cela crée des problèmes dans le vestiaire parmi nous, les joueurs assidus."

D'après ses propos, Seko Fofana ne serait pas le seul joueur concerné par le malaise présent dans le vestiaire des Éléphants. Toujours selon la source initiale, un proche de la Fédération Ivoirienne de Football aurait déclaré qu'il n'y avait aucun problème entre le joueur lensois et le sélectionneur, en précisant que le principal souci concernerait les rapports entre Seko Fofana et les autres joueurs du vestiaire ivoirien.

"Il n'y a aucun souci entre Seko et le coach Gasset. Il y a peut-être un problème avec les autres joueurs car dans les coulisses, ils apprennent que le coach veut faire de Seko son capitaine et le joueur clé pour la prochaine CAN."