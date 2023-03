Publié par Enzo Vidy le 30 mars 2023 à 13:35

Alors que l' OGC Nice se déplace à Angers dimanche prochain, Youssouf Ndayishimiye a repris l'entraînement de manière individuelle.

C'est une sacrée période que s'apprête à entamer l' OGC Nice. 7e de Ligue 1, le Gym n'est qu'à 6 points d'une place qualificative en Coupe d'Europe, et reste toujours invaincu depuis l'arrivée de Didier Digard sur le banc de touche en janvier dernier. En parallèle, les Aiglons sont toujours qualifiés en Conference League, et tenteront d'aller décrocher une place en demi-finale lors de la double confrontation face au FC Bâle, prévue les 13 et 20 avril prochain, avec un match retour à l'Allianz Riviera.

En attendant, la Ligue 1 fait son retour dès dimanche pour l' OGC Nice, avec un déplacement chez la lanterne rouge du championnat, le SCO d'Angers. Et à trois jours de cette rencontre, un milieu du Gym a retrouvé les terrains après une entorse au genou, contractée le 16 mars dernier.

OGC Nice : Youssouf Ndayishimiye sur le chemin du retour avec le Gym

Victime d'une entorse au genou lors du 8e de finale retour de la Conference League face à Tiraspol le 16 mars dernier (3-1), Youssouf Ndayishimiye devrait bientôt pouvoir reprendre la compétition avec l' OGC Nice. Mercredi soir, le Gym a publié un communiqué médical, en annonçant que le joueur recruté l'hiver dernier à l'Istanbul Basaksehir, avait repris la course de manière individuelle.

"L'international burundais a repris la course d'une manière individuelle, accompagné par le staff des Aiglons, en effectuant également quelques exercices avec le ballon." Si aucun délai concernant son retour n'a été mentionné par l' OGC Nice, il est tout de même précisé dans le communiqué que tout est mis en oeuvre afin que Youssouf Ndayishimiye retrouve la compétition dans les plus brefs délais. Une bonne nouvelle pour Didier Digard et le Gym.