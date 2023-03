Publié par Timothée Jean le 30 mars 2023 à 19:52

Présent en conférence de presse à la veille du choc OM-Montpellier, Igor Tudor a confirmé le coup dur. Azzedine Ounahi ne jouera plus cette saison.

L’Olympique de Marseille a déjà perdu l’un de ses meilleurs joueurs cette saison. Victime d’une grande blessure au genou, qui l’a empêché de disputer la Coupe du monde au Qatar avec le Maroc, Amine Harit est indisponible pour le reste de la saison. Et comme si cela ne suffisait pas, un autre joueur de l’ OM sera, lui aussi, forfait pour la suite de l’exercice. Il est question d’Azzedine Ounahi.

Arrivé à l’ OM cet hiver après avoir brillé avec Lions de l’Atlas lors du Mondial 2022, le milieu de terrain a connu des débuts mitigés sous le maillot phocéen. Après une période d’adaptation, le milieu marocain commençait à monter en puissance à l’ OM, comme en témoigne son entrée intéressante à Reims (2-1) avant la trêve internationale.

OM : Fin de saison pour Azzedine Ounahi

Convoqué avec la sélection du Maroc, Azzedine Ounahi a même livré une belle performance lors de la victoire face au Brésil (2-1) en match amical. Toutefois, le jeune joueur de 22 ans a été contraint d’abandonner ses compatriotes à la suite d’une blessure à l’orteil. Et cette fracture l’éloignera des pelouses durant plusieurs mois.

L’international marocain va en effet subir une intervention chirurgicale pour soigner son orteil fracturé. Cela signifie qu’il sera indisponible pour la suite de saison. Igor Tudor a d’ailleurs confirmé cette longue absence. « Ounahi va se faire opérer et sera absent jusqu'à la fin de saison. C'est une mauvaise nouvelle pour lui et pour nous », a-t-il indiqué devant les médias.

Son absence est une mauvaise nouvelle pour l’Olympique de Marseille qui pourrait être privé d’autres joueurs pour la réception de Montpellier HSC vendredi soir. « En ce qui concerne le reste du groupe, il y a encore 3/4 joueurs que je n’ai pas pu, qui sont arrivés hier soir ou dans l'après-midi », ajouté Igor Tudor.

OM : Alexis Sanchez et Sead Kolasinac sont incertains face à Montpellier

Touché aux adducteurs depuis le match nul entre l' OM et le RC Strasbourg (2-2) le 12 mars dernier, Sead Kolasinac a repris l’entraînement collectif. Toutefois, le défenseur bosnien n’est pas certain de disputer la rencontre face aux Montpelliérains. « Hier, Sead Kolasinac a travaillé avec un peu de ballon. On va voir aujourd'hui s'il fait un entraînement normal et combien de temps on pourra l'utiliser demain », a indiqué l’entraîneur de l’ OM.

Pour la réception de Montpellier HSC, l’Olympique de Marseille risque également d’être privé d’Alexis Sanchez. L’attaquant chilien a disputé un match amical avec sa sélection mardi dernier et pourrait être trop juste pour affronter Montpellier. « On va bien évaluer la situation par rapport au temps de jeu qu'il a eu en sélection. On verra aujourd'hui pour voir s'il peut jouer demain », a ajouté Igor Tudor. L’ OM pourrait donc se présente avec un effectif amoindri ce vendredi face au MHSC.