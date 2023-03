Publié par Timothée Jean le 30 mars 2023 à 17:22

Moins flamboyant ces dernières semaines à l’ OM, Mattéo Guendouzi s’est exprimé sur son avenir et n’exclut pas un départ de Marseille.

L’Olympique de Marseille réalise dans l’ensemble une bonne saison. Après 28 journées, les Marseillais occupent la deuxième place de Ligue 1 avec 59 points au compteur. Malgré la terrible élimination en Coupe de France, l' OM a su réagir pour revenir sur le podium. À dix journées de la fin de saison, les Marseillais sont bien partis pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions.

Toutefois, certains joueurs ne sont pas certains de poursuivre leur aventure à l’ OM. C’est notamment le cas de Mattéo Guendouzi qui conserve une belle côte sur le marché de transfert. Déjà lors du dernier mercato hivernal, le milieu de terrain était courtisé par de nombreux clubs européens. Aston Villa était prêt à mettre en environ 40 millions d’euros pour boucler son transfert.

Mais à cette époque, l’ancien joueur d’Arsenal ne songeait pas du tout à un départ. La direction de l’OM s’opposait également à son départ. « Oui, j'ai eu des sollicitations cet hiver et des propositions de clubs, mais je ne me sentais pas de partir », a-t-il confié ce vendredi en conférence de presse.

OM Mercato : Mattéo Guendouzi n’exclut plus un départ de Marseille

Mattéo Guendouzi avait rapidement décliné les différentes offres de transfert, car il souhaitait s’inscrire dans la durée à l’ OM. Sa position initiale risque cependant d’évoluer dans les semaines à venir. Et pour cause, l’international tricolore est de moins en moins utilisé par Igor Tudor en cette seconde partie de saison.

Parfois utilisé dans le trio offensif de l'Olympique de Marseille, l’ancien joueur d’Arsenal voit son temps de jeu chuter de façon considérable au fil des semaines. Cette baisse de niveau lui a même coûté sa place en Equipe de France. Désormais, Mattéo Guendouzi n’est plus un titulaire indiscutable à l’ OM et sa situation pourrait conduire à un départ inévitable lors du prochain mercato.

D’ailleurs, le principal concerné n’exclut pas un transfert en fin de saison. « Je veux me concentrer sur ces 10 derniers matchs, après on verra ce qui se passera cet été », a-t-il déclaré. Cette déclaration ne rassure pas vraiment les supporters qui pourraient voir l’un de leurs chouchous s’en aller cet été. Lié à l’ OM jusqu’en juin 2024, Mattéo Guendouzi compte rencontrer la direction marseillaise à l’issue de la saison afin de faire le point sur son avenir. « On aura des discussions avec le club », a-t-il conclu.