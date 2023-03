Publié par Thomas G. le 31 mars 2023 à 17:35

Pisté par Tottenham ces dernières semaines, l'entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca, s'est exprimé sur son avenir avant de recevoir le FC Lorient.

Le LOSC reçoit le FC Lorient ce samedi pour la 29e journée de Ligue 1. Vainqueur face à Toulouse avant la trêve, les Dogues veulent reprendre leur marche en avant pour rester dans la course à l’Europe. En cas de victoire, le LOSC pourrait chiper la 5e place au Stade Rennais qui affronte le RC Lens, samedi soir. Les hommes de Paulo Fonseca pourraient réaliser une très bonne opération grâce à un succès face aux Merlus.

Depuis la nomination du technicien portugais, le LOSC a entamé un nouveau projet avec l’objectif de se qualifier en Coupe d’Europe la saison prochaine. Actuellement 6e à 5 points de la 4e place, les Dogues sont toujours en course pour se qualifier en Ligue Europa. Malgré le départ de plusieurs cadres à l’intersaison comme Renato Sanches, Amadou Ounana et Sven Botman, Paulo Fonseca est parvenu à maintenir les Dogues dans les équipes de tête. Ses résultats et le style de jeu des Lillois depuis son arrivée ont éveillé l’intérêt de Tottenham. Les Spurs sont à la recherche d’un nouvel entraîneur depuis le licenciement d’Antonio Conte, et Paulo Fonseca serait l’une des pistes prioritaires.

LOSC Mercato : Paulo Fonseca veut rester à Lille

Interrogé en conférence de presse avant le match face au FC Lorient, l’entraîneur du LOSC s’est exprimé sur son avenir. « J’ai un contrat d'une année plus une en option. Je suis très content d'être ici. C'est vrai que nous avons commencé à préparer la prochaine saison. Je suis totalement focalisé sur ma mission ici, sur mes dix derniers matches. Le futur, pour moi, c'est ici. Le plus important, c'est le résultat, mais également l'identité de jeu, ce que nous avons construit. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît notre façon de jouer. C'est très positif. »

Paulo Fonseca souhaiterait prolonger son contrat au LOSC jusqu’en 2024. Le technicien portugais pourrait donc rester à Lille la saison prochaine malgré l’intérêt de Tottenham. Toutefois, sa prolongation serait également liée aux résultats des Dogues. En cas d'échec pour se qualifier pour une coupe d'Europe, un départ de Paulo Fonseca n'est pas à écarter.